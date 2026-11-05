El equipo de Leonardo Ponzio definió el partido en el tramo final y cerró la fase regular con 26 puntos. Si Belgrano no gana por cinco goles o más, será local en octavos.

River derrotó por 2-0 a Aldosivi en el estadio José María Minella, por la decimosexta y última fecha de la fase regular del Torneo Clausura 2026. El resultado le permitió sostener el cuarto puesto de la zona B, con 26 puntos, a la espera de lo que ocurra con Belgrano. Si el conjunto cordobés no gana por cinco goles o más, el equipo de Leonardo Ponzio será local en los octavos de final.

El primer gol llegó a los 30 minutos del segundo tiempo, cuando Lucas Beltrán convirtió de penal tras una mano en el área. A los 45 minutos del complemento, Ángel Correa cerró el marcador con una definición de derecha luego de una combinación por izquierda. Hasta ese tramo, River había acumulado llegadas claras, pero sin eficacia suficiente para abrir el resultado antes.

Desarrollo del partido En el primer tiempo, el conjunto visitante fue ampliamente superior y no sufrió en defensa, aunque le faltó precisión en los últimos metros. La primera aproximación fue de Ángel Correa, a los siete minutos, cuando habilitó a Tomás Galván, cuyo remate fue bloqueado. Cuatro minutos después, Thiago Almada desbordó en una acción individual y su tiro fue tapado por Néstor Breitenbruch.

River siguió generando situaciones con Giovanni González, Lautaro Rivero y el propio Beltrán, pero Lucas Acosta respondió con varias intervenciones. A los 43 minutos, un tiro libre de Thiago Almada dio en el travesaño. En el segundo tiempo, Aldosivi tuvo su primera ocasión clara a los 13 minutos, cuando Santiago Moya aprovechó un rebote tras una salida en falso de Santiago Beltrán, aunque el tanto fue anulado por fuera de juego previo luego de la revisión del VAR (sistema de asistencia arbitral por video).

Definición de la zona Con la victoria, River quedó cuarto en la zona B con 26 unidades y dependerá de la diferencia de gol de Belgrano para saber si mantiene esa posición. En caso de confirmar ese lugar, jugará los octavos de final como local frente al quinto clasificado de la zona A, que puede ser Vélez, Defensa y Justicia, Lanús o Newell's. Para Aldosivi, el cierre fue más complejo: terminó anteúltimo en su grupo con 11 puntos y descendió a la segunda categoría del fútbol argentino.