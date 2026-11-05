El entrenador de River, Leonardo Ponzio, vinculó el triunfo por 2-0 ante Aldosivi en Mar del Plata con la necesidad de recomponer al plantel después de la derrota frente a Boca en la fecha anterior. “Después del resultado del domingo, es todo cabeza; teníamos que levantar cabeza. Con un contexto de un rival que estaba descendido, teníamos que llevarlo adelante”, dijo al analizar el partido jugado este jueves en el estadio José María Minella.

El resultado correspondió a la decimosexta fecha del Clausura y dejó al “Millonario” con tres puntos que, según el técnico, sirven para recuperar confianza. “Volver a ganar te da confianza; dentro de todo, podés corregir con el ánimo positivo”, sostuvo. También remarcó el acompañamiento de la parcialidad visitante, que agotó las 10.000 entradas disponibles, y lo definió como parte de la identidad del club.

Objetivo deportivo

Ponzio afirmó que River no puede salir de la disputa por el Torneo Clausura, que hoy es su única competencia y el camino para volver a la Copa Libertadores. “Los argumentos son que vamos a buscar todos los partidos, el criterio de generar juego y situaciones que hoy tuvimos, y la historia que nos marca que no nos podemos bajar de un campeonato”, expresó. En ese marco, reconoció que el equipo necesita ajustes y que los números del análisis se consolidan al final de la temporada.

Lecturas del plantel

El entrenador también respaldó al juvenil Lucas Silva, quien no jugó ante Aldosivi pero había sido cuestionado por errores en la caída ante Boca. Señaló que él y otros futbolistas de inferiores “enaltecen cómo se trabaja desde abajo”. Además, explicó la inclusión de Santiago Espíndola junto a Tobías Andrada con la intención de sostener el ataque y mantener el orden defensivo. “Queríamos un doble cinco mixto y poder sostener el ataque. Pensar más allá es muy importante; mantener el cero”, indicó.

Movimientos y gestión interna

Consultado por la vuelta de jugadores como Rafael Santos Borré, Mauro Arambarri y Sebastián Driussi, Ponzio dijo que Arambarri “viene del fútbol europeo, distinto al nuestro” y que espera de él lo que pretende. También destacó la decisión de Almada de cederle un penal a Lucas Beltrán y afirmó que en River no hay lugar para el conformismo. Sobre quienes no suman minutos, sostuvo que la decisión final es del cuerpo técnico y que el enojo del jugador puede convertirse en un estímulo para trabajar más.

Antes de los octavos de final del Torneo Clausura, instancia que en caso de empate se define por penales, el entrenador adelantó que el plantel realizará trabajos en doble turno. Dijo que buscará generar “ambiente y estar juntos” de cara a una fase en la que River deberá sostener su rendimiento, con la referencia de que su historial en los penales no es favorable.