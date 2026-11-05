La Albiceleste no asignará el dorsal que usó Lionel Messi en los amistosos de noviembre. El heredero recién se definirá en las Eliminatorias Sudamericanas de 2027.

La Selección Argentina no asignará la camiseta 10 en la doble fecha FIFA de noviembre, en la previa del clásico ante Uruguay del 13 de noviembre en La Bombonera. Como en los amistosos no es obligatorio distribuir los dorsales del 1 al 11, el cuerpo técnico de Lionel Scaloni dejará vacante el número que Lionel Messi usó durante casi dos décadas. La decisión se conoce en el inicio de una etapa sin el capitán como referente habitual del seleccionado.

El texto original señala que la camiseta que Messi dejó vacante tras su despedida contra Benín en el Monumental seguirá sin dueño por ahora. Según ese esquema, el heredero recién se definirá cuando arranque 2027, año en el que la Albiceleste afrontará las Eliminatorias Sudamericanas. En ese marco, la asignación del dorsal volverá a tener carácter oficial y dejará de depender de la flexibilidad que rige en los amistosos.

Nico Paz aparece como el principal candidato a quedarse con la camiseta. El mediocampista atraviesa un presente destacado en el Como de Italia, donde viene de marcar un gol y dar una asistencia en el 9-1 ante Lens en la Champions League. Además, tuvo una actuación favorable en la última ventana internacional con la Mayor, en la que convirtió en los tres amistosos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín.

El propio plantel alimentó esa posibilidad. Valentín Barco expresó sobre su compañero: "Del juego de Nico me gusta todo. Me gusta mucho como juega. Ojalá tenga la 10, me gustaría". Esa referencia lo ubica como el nombre más visible en la discusión interna, aunque el cuerpo técnico todavía no tomó una decisión formal sobre el dorsal para la próxima etapa de competencia.

De todos modos, no es el único futbolista mencionado como alternativa. También figuran Alexis Mac Allister, quien ya usó la 10 en Argentinos, Brighton y ahora en Liverpool; Enzo Fernández, volante central con perfil de enlace; y Franco Mastantuono, el único de este plantel que ya llevó la camiseta de Messi en un partido oficial, ante Ecuador, en Guayaquil. La definición quedará para más adelante, cuando la Selección entre en la fase en la que los dorsales vuelven a tener asignación obligatoria.