El episodio ocurrió en Florida durante un partido de la liga i9 Sports. La organización abrió un sumario y ofreció reembolsar la inscripción.

Un partido de fin de semana en Winter Park, Florida, terminó con la intervención de la Policía tras una discusión entre adultos en torno al desempeño de Nevada Pierre, un niño que jugaba en la liga i9 Sports. El episodio ocurrió el sábado 24 de octubre y derivó en una llamada al 911, según el relato difundido sobre el caso. La situación quedó sin detenidos y con el retiro voluntario de los padres del menor.

El conflicto se originó en el torneo infantil, donde la familia del niño y los coordinadores mantuvieron una discusión que escaló dentro del predio deportivo. Martasia Griffin y Don Pierre, padres del menor, sostuvieron que su hijo fue enviado al banco de suplentes de manera injustificada por ser demasiado superior al resto de los jugadores. En cambio, el director del torneo atribuyó la medida a la conducta de los adultos presentes y afirmó que el niño empujaba de manera reiterada a sus rivales.

▶ 0043739026.mp4 · 0:37





Intervención policial

Las autoridades de Winter Park precisaron que los agentes acudieron para mediar en una discusión entre adultos y no por una cuestión operativa del juego. La liga informó además que se ofreció a reembolsar la inscripción y que abrió un sumario para revisar lo ocurrido. Ese procedimiento interno queda ahora como el principal paso institucional pendiente tras el episodio.

Exposición pública

Las imágenes del niño circularon en redes sociales y llamaron la atención de figuras del deporte. Eddie Johnson, exdelantero de la selección de Estados Unidos, se puso a disposición para incorporarlo a su academia en Orlando. También tomó contacto con la familia Roc Nation Sports, la agencia deportiva impulsada por el artista Jay-Z.

Proyección deportiva

Según el material difundido, esa gestión incluyó un viaje a España programado para diciembre, con el objetivo de potenciar sus cualidades técnicas. En paralelo, una campaña en GoFundMe iniciada por la madre para cubrir los costos de su desarrollo deportivo superó los 42.000 dólares en pocos días. Mientras la liga evalúa el proceder de su personal, el caso sigue abierto en el plano institucional y deportivo.