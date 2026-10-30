El Albiverde empató 2-2 y llegó a 20 puntos en el ascenso sanjuanino. Social San Juan quedó a cuatro unidades tras vencer a UVT Sub 23.

La A2 del hockey sobre patines del ascenso sanjuanino dejó a Estudiantil como único puntero, pese al empate 2-2 frente a Colón. Con ese resultado, el Albiverde llegó a 20 puntos y sostuvo la cima del campeonato.

Social San Juan aprovechó la jornada para recortar diferencias y quedó como escolta con 16 unidades después de vencer por 4-1 a UVT Sub 23. El resultado lo mantiene a cuatro puntos del líder y lo deja como principal perseguidor en la tabla.

Unión también sumó de a tres al imponerse por 4-2 ante Huarpes, una victoria que lo llevó a 11 puntos. En la misma línea quedó Barrio Rivadavia, que alcanzó la misma cifra tras derrotar por 2-1 a Caucetera.

Angaco completó la fecha con un triunfo ajustado por 4-3 frente a Sarmiento, resultado que le permitió sumar tres puntos y avanzar en la clasificación. La jornada mantuvo abierta la disputa en la parte alta, con Estudiantil todavía al frente y Social San Juan como principal amenaza inmediata.

Con estos marcadores, la pelea por el liderazgo de la A2 sigue concentrada en los equipos que mejor sostuvieron su regularidad en el inicio del torneo. La diferencia entre el primero y su perseguidor inmediato quedó en cuatro unidades, una brecha que sigue dejando margen para cambios en las próximas fechas.