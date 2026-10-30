La organización atribuyó la cancelación al club de Núñez, que no enviará representante para el acto previsto este viernes 30 de octubre. Boca sí tenía confirmado a Leandro Paredes .

La Liga Profesional suspendió la conferencia de prensa previa al superclásico después de que River Plate comunicó, a menos de 24 horas de su realización, que no enviará a un futbolista al encuentro previsto para este viernes 30 de octubre. La organización informó que el evento estaba programado para la previa del partido con Boca Juniors en La Bombonera, que se jugará el domingo.

Comunicado oficial En un comunicado titulado “River se bajó de la conferencia”, la Liga Profesional sostuvo que “lamentablemente, los hinchas no podrán disfrutar de la habitual conferencia previa a los Superclásicos”. Allí agregó que el club de Núñez decidió no participar de la “habitual Conferencia LPF previo al Boca - River” y que, ante la ausencia de uno de los equipos protagonistas, se resolvió suspender el evento.

La entidad también señaló que la actividad se realiza “hace varios años” y que está “reglamentada y aprobada por todas las instituciones”. Según el texto difundido, en la conferencia estaba confirmada la participación de Leandro Paredes por Boca. La Liga Profesional sostuvo además que el acto incluye “compromisos comerciales” que involucran a ambos clubes.

La respuesta de la organización El comunicado indicó que se había propuesto reemplazar a los capitanes por los entrenadores, en lugar de dos futbolistas, pero que River no habría definido esa alternativa. A partir de esa situación, la convocatoria quedó sin efecto. En el cierre, la Liga Profesional expresó que lamenta “la actitud de River” y afirmó que el club “evidentemente no adhiere al leit motiv de estas conferencias, que es ‘rivales, no enemigos’”.

El contexto deportivo La controversia se produjo en la previa de un partido con fuerte exposición institucional y comercial, como ocurre con cada superclásico. En paralelo, el cuerpo técnico de River trabaja en la definición del mediocampo para visitar a Boca, con Aníbal Moreno casi descartado por lesión y Lucas Silva, de 19 años, como principal alternativa para ocupar ese lugar. También se evalúan variantes tácticas, entre ellas sumar un volante más, utilizar una línea de tres zagueros o adelantar a Marcos Acuña al mediocampo.

Definiciones pendientes En la ofensiva, Sebastián Driussi ya se entrena con normalidad tras superar molestias físicas, aunque disputa un lugar con Lucas Beltrán. En la defensa, Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel retornarían a la alineación titular. La lista final de titulares quedará sujeta a la evolución de los jugadores y a la decisión del cuerpo técnico en las horas previas al clásico.