El SMN prevé una jornada calurosa este viernes 30 de octubre. Hacia la noche podrían registrarse tormentas aisladas y bajar la temperatura a 26°C.

San Juan tendrá este viernes 30 de octubre una jornada con máxima de 31°C y mínima de 15°C, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Durante la madrugada, el cielo estará mayormente nublado y habrá una brisa del sector noroeste. Con el avance de la mañana, el organismo prevé una disminución de la nubosidad y una mejora parcial de las condiciones.

Por la tarde, el cielo volverá a presentarse mayormente nublado, en el tramo del día en el que se registrarán las temperaturas más elevadas. Ese comportamiento responde a la variación habitual de cobertura nubosa que anticipa el parte oficial para la provincia.

Tormentas aisladas El cambio más relevante llegaría hacia la noche, cuando el SMN anticipa probabilidad de tormentas aisladas y una brisa del suroeste. En ese período, la temperatura descendería hasta los 26°C.

El parte oficial no prevé, en el material difundido, otros fenómenos adicionales para la jornada. La evolución de la nubosidad y la chance de tormentas hacia el cierre del día concentran el dato a seguir para la planificación de actividades al aire libre.