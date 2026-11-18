La escena ocurrió en un aeropuerto y quedó registrada en redes sociales. El niño creyó que despedía a su padre, pero terminó viajando con él a Colombia.

La previa de la final de la Copa Sudamericana en Barranquilla dejó una escena registrada en un aeropuerto: un hincha de Boca sorprendió a su hijo al revelar que ambos viajarían juntos a Colombia para alentar al equipo. El episodio circuló en redes sociales y mostró al niño leyendo una carta que cambió el sentido de la despedida.

En las imágenes, el chico aparece con una camiseta retro de la Selección Argentina, con el dorsal 19 de Lionel Messi, mientras abraza a su padre antes del embarque. El hombre estaba vestido con los colores azul y oro, con pantalón amarillo y piluso de Boca, y fingió retirarse hacia la zona de preembarque delante de la familia. La secuencia construyó la expectativa de una despedida común, hasta que el padre regresó con un sobre en la mochila.

La sorpresa El sobre contenía una carta en la que el hombre repasó su vínculo con las finales del club y dejó claro que esta vez no viajaría solo. Según el texto leído por el niño, el padre escribió: “Desde chico... muchas finales de Boca las vi por televisión. Otras tuve la suerte de vivirlas en la cancha. Algunas fui solo y algunas con Dafy... pero esta vez no me voy solo”. La frase finalizó con la confirmación del viaje compartido: “Nos vamos juntos a Barranquilla. Nos vamos a traer la copa. Te amo”.

Al leer el mensaje, el niño rompió en llanto y recibió el abrazo de su abuela y de su padre, mientras le acercaban una mochila azul y amarilla y su propio pasaje de avión ya emitido. La familia estaba presente en la terminal aérea al momento de la escena, que concluyó con padre e hijo caminando abrazados hacia la puerta de embarque. El material difundido no aporta otros datos sobre la identidad de los protagonistas ni sobre el vuelo en el que viajaron.

Contexto deportivo La situación se inscribe en la expectativa por la final de la Copa Sudamericana y en el movimiento de hinchas que se trasladan para acompañar al club fuera del país. En este caso, el dato central fue que el niño no quedó en tierra, sino que fue incluido en el viaje a Colombia. La secuencia quedó asociada a la previa del partido y a la organización familiar del traslado, sin que se informaran mayores precisiones sobre el itinerario.

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