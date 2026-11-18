Una adolescente de 14 años murió en Mendoza después de regresar de una fiesta de 15 años, descomponerse y acostarse a dormir. Su madre la encontró horas después sin respirar y, pese a los intentos de reanimación, los médicos confirmaron su fallecimiento. La Justicia investiga qué ocurrió durante el festejo y aguarda los resultados de los estudios forenses para determinar la causa de la muerte.

La víctima fue identificada como Kiara Farías, de 14 años, quien había asistido al cumpleaños de una compañera de colegio en el club Los Árboles, ubicado en el departamento mendocino de Rivadavia. Según relató su madre, María, la adolescente tenía previsto regresar alrededor de las 3 de la madrugada del domingo, pero se demoró porque no encontraba a su primo. Finalmente, llegó a su domicilio cerca de las 3.30.

Las últimas horas

En diálogo con Radio Nihuil, María contó que su hija regresó a la vivienda sintiéndose mal y que comenzó a vomitar. “Se descompuso y vomitó con olor a vino”, relató la mujer, quien la ayudó a bañarse y cambiarse de ropa antes de que se acostara a descansar. Horas después, cuando fue a verla, descubrió que la adolescente no respiraba. Desesperada, llamó al 911 para solicitar asistencia.

Los policías que llegaron al domicilio comenzaron a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), pero el personal médico del Servicio de Emergencias Coordinado constató que Kiara ya había fallecido. La secuencia quedó bajo revisión judicial para establecer si la descompostura tuvo relación directa con el deceso o si intervinieron otros factores durante la fiesta.

La investigación

La madre de la adolescente sospecha que durante el cumpleaños alguien pudo haberle colocado alguna sustancia en su bebida. Sin embargo, esa hipótesis todavía no fue confirmada por los investigadores. “Ella no llegó mareada, no dijo: ‘Ma, me siento muy mal’, ni llegó cayéndose para que yo tenga que pensar que iba a pasar algo más grave”, explicó María en declaraciones a El Siete Mendoza.

La investigación está a cargo de la Oficina Fiscal de Rivadavia, que comenzó a tomar declaraciones a los adolescentes que participaron de la fiesta para reconstruir qué sucedió durante las horas previas al fallecimiento. Además, la Justicia espera los resultados de los estudios complementarios del Cuerpo Médico Forense. Se enviaron muestras al área de Anatomía Patológica y se realizarán análisis de fluidos y un hemocultivo.

Según informó el Ministerio Público Fiscal de Mendoza, los resultados podrían demorar al menos 15 días y serán fundamentales para establecer si existió alguna sustancia o alteración que pudiera estar relacionada con la muerte. Por el momento, no se determinó qué provocó el fallecimiento de Kiara. Los investigadores intentan esclarecer si la descompostura que sufrió al regresar del cumpleaños tiene relación directa con su muerte.