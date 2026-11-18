La Selección de Lionel Scaloni fue superior en Córdoba y resolvió el partido con seis goles en el primer tiempo. Nicolás Paz , Julián Álvarez y Franco Mastantuono marcaron por duplicado.

La Selección argentina superó por 7 a 0 a Costa Rica en un amistoso internacional disputado en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba, y cerró la última fecha FIFA del año con una diferencia amplia en el marcador. El equipo de Lionel Scaloni definió el encuentro en el primer tiempo, cuando convirtió cuatro tantos y dejó sin margen de reacción al seleccionado costarricense. La producción ofensiva se completó con un doblete de Nicolás Paz, otro de Julián Álvarez, dos de Franco Mastantuono y un gol de Alexis Mac Allister.

El conjunto nacional abrió el resultado a los 7 minutos de la primera parte, con una jugada colectiva que terminó en definición de Nicolás Paz. Más tarde, Julián Álvarez amplió a los 34, y el propio Paz volvió a convertir a los 38 con un remate desde el borde del área. Cuatro minutos después, Álvarez marcó el 4-0 antes del descanso.

Desarrollo del segundo tiempo En el complemento, Franco Mastantuono convirtió a los 2 minutos y luego repitió a los 42, mientras que Alexis Mac Allister anotó a los 32 de la segunda parte. Costa Rica tuvo su aproximación más clara en el primer tiempo, cuando Gerald Taylor desbordó por derecha y Josimar Méndez remató de primera, aunque Emiliano Martínez contuvo el envío. El dominio argentino, sin embargo, se sostuvo por la posesión y por la velocidad en las transiciones ofensivas.

Balance del año El triunfo cerró la última fecha FIFA de 2026 para la Selección, que según el balance del propio recorrido citado en el partido alcanzó 17 encuentros, con 14 triunfos, tres empates en tiempo reglamentario y una sola derrota, frente a Uruguay. En ese registro también se consignan dos victorias en el alargue ante Cabo Verde y Suiza, además de una caída frente a España. El dato deja a la vista un cierre de calendario con alta eficacia ofensiva y una base de resultados que se mantuvo durante todo el año.

Lo que sigue El partido en Córdoba quedó como el último compromiso internacional del año para el seleccionado argentino, a la espera de la próxima ventana de competencia. La actuación dejó como dato central la amplitud de recursos ofensivos y la participación de varios futbolistas en la red, con Nicolás Paz, Julián Álvarez y Franco Mastantuono como los nombres más productivos de la noche. El próximo paso dependerá del calendario que disponga la agenda de la Selección en las siguientes fechas FIFA.