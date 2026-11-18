El arquero volvió tras la fractura de mandíbula, fue capitán por primera vez y alcanzó la marca de Sergio Romero. Lo hizo en la goleada 7-0 sobre Costa Rica, en Córdoba.

En una noche de regreso a la titularidad, Emiliano Martínez fue capitán desde el inicio por primera vez y llegó a 47 vallas invictas en 71 partidos con la Selección Argentina, cifra con la que igualó la marca de Sergio Romero. El registro se produjo en la goleada 7-0 frente a Costa Rica, disputada en el Mario Alberto Kempes de Córdoba. La referencia estadística también indica que Romero necesitó 96 encuentros para alcanzar ese número.

El arquero volvió a atajar después de la fractura de mandíbula que lo alejó de las canchas y no había regresado a la titularidad en su club tras esa lesión. Su intervención más exigente llegó a los 18 minutos del primer tiempo, cuando desvió un remate de Josimar Méndez con una atajada a mano cambiada. Esa acción sostuvo el cero en el arco y le permitió cerrar la noche con el récord igualado.

La recuperación Martínez explicó que atravesó un período de inactividad que le exigía volver en condiciones físicas completas. “Estoy muy contento y las ganas de seguir siempre están. Me pasaron varias cosas, ahora la fractura de mandíbula, y necesitaba estar bien porque mis compañeros me necesitan al cien por ciento”, señaló tras el partido. La frase dejó planteado que su regreso estuvo condicionado por la recuperación médica y por la necesidad de sostener la competencia en la Selección.

Renovación del equipo También se refirió al escenario que enfrenta el seleccionado después del retiro de Lionel Messi. “Sabíamos que teníamos que dar un esfuercito más, y queríamos ganar en esta etapa ya sin Leo. Los chicos aman y viven estar acá, de a poco se van adaptando”, dijo. En la misma línea, agregó: “Jugamos por nuestro país y queremos volver a enamorar a la gente”.

Con ese resultado, Martínez cerró la jornada con la cinta de capitán, el retorno oficial al arco y una marca estadística que lo ubica al nivel de Romero en partidos sin recibir goles. El dato queda asentado como referencia para el ciclo actual de la Selección, mientras el equipo de Lionel Scaloni continúa su etapa de recambio sin Messi.