Rodolfo Arruabarrena resolvió la única duda y confirmó la formación para la final de este sábado a las 19.30. Milton Delgado y Santiago Ascacíbar llegan con antecedentes físicos recientes, pero estarán desde el inicio.

Boca Juniors llega a la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro con el equipo titular definido para este sábado a las 19.30. Rodolfo Arruabarrena resolvió la única incógnita que mantenía en la previa y mantuvo la base que se consolidó durante el semestre. La confirmación del once despeja dudas sobre la disponibilidad de jugadores que venían con seguimiento físico. En un partido decisivo, la decisión del cuerpo técnico apunta a sostener una estructura conocida.

En el arco estará Álvaro Montero, quien se afianzó después de un comienzo irregular y ganó confianza con sus actuaciones. La línea defensiva se mantendrá con Leandro Lozano y Lautaro Blanco por los laterales, más Lautaro Di Lollo y Facundo “Jagger” Herrera como centrales. La continuidad de esos nombres muestra que el entrenador priorizó funcionamiento por sobre variantes de último momento. También evita alterar una defensa que venía sosteniendo la campaña continental.

Milton Delgado, Leandro Paredes y Santiago Ascacíbar serán los mediocampistas elegidos. Delgado había encendido las alarmas por un golpe en la rodilla, aunque finalmente no sufrió una lesión. Ascacíbar trabajó de manera diferenciada por el esguince sufrido el 7 de noviembre ante Defensa y Justicia, por la última fecha del Torneo Clausura, en el que Boca se consagró campeón. Pese a esa molestia, el ex Estudiantes ya había sido titular y convertido en la semifinal de la Copa Argentina ante Banfield después de una semana de trabajo diferenciado.

En ataque, Sebastián Villa y Miguel Merentiel tenían su lugar asegurado, mientras que Alan Velasco y Tomás Aranda competían por el tercer puesto en la ofensiva. Finalmente, Arruabarrena se inclinó por el juvenil Aranda. La decisión completa el esquema ofensivo para una final en la que el entrenador buscó combinar continuidad y respuesta física. El equipo quedará formado por Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Sebastián Villa y Miguel Merentiel.