Boca enfrentará este sábado a Atlético Mineiro de Brasil por la final de la Copa Sudamericana, en un partido que puede poner fin a una sequía de 18 años sin títulos internacionales. El encuentro se jugará a las 19:30 en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, de Barranquilla, en Colombia.

La transmisión estará a cargo de ESPN, DSports y Disney+ Premium, mientras que la cobertura en vivo será de la Agencia Noticias Argentinas. El árbitro designado es el uruguayo Andrés Matonte y en el VAR estará su compatriota Antonio García. La organización del partido, con designaciones arbitrales ya confirmadas, delimita el marco de una definición que concentra interés deportivo y televisivo en la región.

El presente de Boca llega con una campaña sostenida bajo la conducción de Rodolfo Arruabarrena, según el material difundido. El equipo se quedó con el título de Campeón de Liga por finalizar primero en la tabla anual y, además, accedió a la final de la Copa Sudamericana. También está clasificado para el partido decisivo de la Copa Argentina y para los playoffs del Torneo Clausura, una agenda que refleja continuidad competitiva en varios frentes.

En la formación, la única duda mencionada es si jugará Tomás Aranda o Alan Velasco en la delantera. El resto del once figura con Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y uno de los dos atacantes citados. Esa definición táctica queda pendiente hasta la confirmación final del cuerpo técnico.

Atlético Mineiro, por su parte, atraviesa un momento irregular: marcha séptimo en el Brasileirao y cayó en tres de sus últimas cuatro presentaciones, de acuerdo con la información difundida. El equipo dirigido por el argentino Eduardo Domínguez también busca frenar una serie de derrotas en finales internacionales, después de haber perdido la definición de la Copa Libertadores 2024 y la de la Copa Sudamericana del año pasado ante Lanús.

Si Boca gana, obtendrá su primera consagración internacional desde la Recopa Sudamericana 2008. El resultado también definirá si el club argentino corta una racha de 18 años sin títulos de este tipo, en una final que, además de su valor deportivo, ordena la agenda inmediata del equipo para el cierre de la temporada.