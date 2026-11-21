El argentino partirá desde la novena posición este domingo a la una de la madrugada. La carrera puede ser clave para cortar seis fechas sin puntos.

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) disputará este domingo por la madrugada la carrera del Gran Premio de Las Vegas, correspondiente a la vigésimo primera fecha del campeonato de Fórmula 1. La competencia está programada para la 1 de la madrugada, siempre que el clima no provoque retrasos. Para el argentino, la posición de partida ofrece una oportunidad concreta de sumar puntos en una fecha del calendario que puede incidir en la tabla del campeonato.

Colapinto largará desde el noveno lugar después de haber terminado décimo en la clasificación y de haber sido beneficiado por la sanción aplicada al australiano Oscar Piastri (McLaren). Ese avance en la grilla le permite partir en zona de puntos, un dato relevante en una categoría donde la ubicación de salida suele condicionar el resultado final. En ese marco, la carrera aparece como una instancia favorable para el piloto argentino en un fin de semana de condiciones cambiantes.

Sequía de puntos El argentino llega a esta competencia con una racha de seis fechas sin sumar unidades, una serie que comenzó en Azerbaiyán y continuó en Malasia, Singapur, Estados Unidos, México y Brasil. La posibilidad de cortar esa secuencia depende tanto de su rendimiento como del desarrollo de una carrera que puede verse afectada por la lluvia. En términos deportivos, el resultado de Las Vegas puede tener impacto en su acumulado de puntos y en la evaluación de su temporada.

En la parte delantera de la grilla, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) partirá primero y compartirá la primera fila con el británico George Russell (Mercedes). Ambos protagonizaron un intercambio tenso dentro de la pista durante el fin de semana, en un contexto marcado por la lluvia, que fue uno de los factores más relevantes de la actividad previa. Esa condición meteorológica queda como una variable a seguir para la largada y para el desarrollo de la competencia.