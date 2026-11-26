El árbitro Jordy Alemán agredió físicamente al arquero argentino Cristian Martínez, de Real Potosí, después del pitazo final de la definición de la Copa Paceña, en Potosí. La secuencia quedó registrada por la transmisión oficial y se produjo tras la consagración de Always Ready.

El episodio ocurrió el miércoles por la noche en el estadio Víctor Agustín Ugarte, al cierre de una revancha que terminó 0-0 y le dio el título al conjunto visitante por el resultado global. Según lo informado, varios futbolistas del equipo local se acercaron al juez para reclamarle decisiones tomadas durante el encuentro. En ese contexto, el cruce derivó en empujones y en la agresión que derribó al arquero sobre el césped.

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Reclamos y reacción

De acuerdo con las imágenes televisivas, Martínez quedó frente a frente con Alemán y recibió un golpe de puño. Antes del contacto físico, reportes de prensa locales mencionaron discusiones y reclamos cruzados entre ambos. El arquero argentino permaneció en el campo de juego y respondió con ironía: “Que pegue más fuerte”, según consignó Unitel. También se pronunció el capitán de Real Potosí, Kevin Villegas, quien dijo: “El árbitro no le puede pegar al arquero, ¿en qué estamos pensando?”.

Posible sanción

El clima ya venía cargado por decisiones arbitrales durante la noche, incluida una jugada a los 68 minutos en la que se anuló un gol de Always Ready tras revisión del VAR (sistema de asistencia arbitral por video) por una falta previa. Luego del golpe, la terna arbitral debió abandonar el terreno de juego escoltada por efectivos policiales, mientras caían objetos desde las tribunas. Medios bolivianos señalaron que, a la espera de un pronunciamiento oficial de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Alemán podría quedar alcanzado por el Código Disciplinario, que prevé suspensiones de uno a tres años por agresiones físicas, además de multas económicas, e incluso la evaluación de un apartamiento definitivo del arbitraje.

La definición disciplinaria dependerá de la actuación de la FBF y de la valoración de lo ocurrido en el estadio de Potosí. Por el momento, la sanción mencionada por la prensa local sigue en condición de eventual y no fue comunicada oficialmente.