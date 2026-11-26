El Consejo Federal modificó a pocas horas de la confirmación la designación arbitral para la revancha entre Sportivo Desamparados y Pacífico de General Alvear. El reemplazante será Diego Novelli, que ocupará el lugar inicialmente asignado a su hermano Lucas Novelli. La definición corresponde a la final de la Región Cuyo y se jugará en General Alvear, en un contexto de alta atención sobre el arbitraje.

La primera designación que había trascendido era la de Lucas Novelli, pero cerca de la noche del miércoles se informó que finalmente viajaría Diego para dirigir el encuentro. El cambio se produjo unas 12 horas después de la comunicación inicial, según el material difundido, y agregó un elemento de discusión a una serie que ya venía marcada por la expectativa deportiva. El primer partido terminó 0-0 en el estadio Serpentario, por lo que la revancha definirá la clasificación.

Perfil y antecedentes

Diego Saúl Novelli nació el 9 de noviembre de 1989 en Tandil. Su formación comenzó en la Liga Tandilense de Fútbol y en la Asociación Tandilense de Árbitros. Debutó en el Federal A en 2021, luego trabajó como asistente en la Primera Nacional y desde 2023 se desempeña como árbitro principal en la tercera categoría del fútbol argentino. También tuvo actuaciones como cuarto árbitro en partidos de Primera División.

El texto original menciona que algunas de sus actuaciones quedaron bajo cuestionamiento en partidos decisivos del ascenso. Entre los casos citados aparece el cruce entre Alvarado y Sarmiento de La Banda por la Reválida del Federal A, disputado en noviembre de 2026, que comenzó con 20 minutos de demora luego de que hinchas ingresaran al vestuario arbitral. También se lo cuestionó por la expulsión del entrenador Pablo Martel. Otro antecedente señalado fue el partido entre Costa Brava y Villa Mitre por los playoffs de la misma categoría, en el que sancionó un penal favorable al equipo bahiense.

Definiciones cuestionadas

El material también recuerda su participación en la definición entre FADEP y Cipolletti, donde cobró una pena máxima a los 93 minutos que derivó en el triunfo por 3-2 y el ascenso del equipo mendocino. Según la nota original, esa decisión provocó protestas del conjunto rionegrino. Además, se lo menciona por la final entre FADEP y La Amistad, en la que sancionó dos penales a favor del conjunto mendocino, uno de ellos acompañado por una expulsión, ambos fallos cuestionados por el rival.

En otro tramo, la publicación agrega antecedentes por intervenciones desde el VAR en Primera División, con reclamos de San Lorenzo por un penal a favor de Central Córdoba y críticas por una jugada que terminó en gol de Independiente. En ese episodio, se discutió la ausencia de una advertencia por fuera de juego y una posible expulsión de Felipe Loyola. La designación de Diego Novelli quedó así asociada a una serie de antecedentes que ya eran parte del debate previo.

Una final con tensión previa

La modificación arbitral se produjo en medio de las advertencias que habían surgido desde el entorno sanjuanino. En la previa, Ricardo Caruso Lombardi había expresado públicamente sus sospechas sobre lo que podía sucederle a Desamparados en Mendoza y lanzó la frase de que lo “iban a acostar” en General Alvear. El cambio de juez volvió a concentrar la atención en las decisiones que se adopten dentro del campo de juego.

Para Sportivo Desamparados, el escenario es claro: necesita un resultado que le permita avanzar en la serie. La revancha será determinante porque la ida terminó sin goles y cualquier diferencia puede definir el acceso a la siguiente instancia. Con Diego Novelli al frente, el partido queda condicionado por la observación sobre cada fallo y por el peso deportivo de una final que ya llegó con tensión a la cancha y a los escritorios.