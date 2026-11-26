El plantel competirá desde el próximo miércoles en Salta y el campeón de cada categoría podrá acceder a Europa. Las familias aún buscan fondos para completar una cuota del viaje.

Dieciocho futbolistas de San Martín viajarán el próximo miércoles a Salta para disputar el Mundialito América 2026, un certamen que reúne a equipos de distintas instituciones y también de otros países. Entre los jugadores está Amaro González Barassi, quien integra el grupo que buscará competir en un torneo con proyección internacional. La participación tiene relevancia deportiva y también económica, porque el campeón de cada categoría obtendrá la posibilidad de jugar en Europa.

Competencia y alcance El torneo es organizado por Real Bragança EC y contará con clubes como Boca Juniors, River Plate, Independiente, Talleres y Juventus, además de otras delegaciones. Para los jugadores sanjuaninos, el viaje representa una instancia de competencia de mayor exigencia que las habituales y una oportunidad de medirse con instituciones de trayectoria nacional e internacional. En ese marco, el resultado deportivo puede abrirles una instancia posterior fuera del país.

La expectativa del plantel González Barassi describió la previa con una frase concreta: «Estoy feliz y esperando el día, ya estoy un poco ansioso». El futbolista señaló que ya tuvo otras experiencias de viaje con San Martín, aunque remarcó que esta participación se diferencia por los rivales y por la posibilidad de acceder a una competencia en el exterior. Esa expectativa atraviesa al grupo en los días previos al traslado.

El costo del viaje Pese a que la delegación ya está definida, las familias de los 18 jugadores todavía necesitan reunir dinero para completar una de las cuotas del viaje y afrontar los gastos de participación. La situación muestra que la presencia en el certamen depende no solo de la preparación deportiva, sino también de la capacidad de cubrir el financiamiento requerido. En ese contexto, la continuidad del proyecto queda atada a la recaudación que logren en los próximos días.

Colaboración y próximo paso Las familias apelaron a la solidaridad de los sanjuaninos para que ningún chico quede afuera por motivos económicos. Quienes quieran colaborar pueden comunicarse o realizar un aporte al 2644166014. El viaje comenzará el próximo miércoles, con la delegación rumbo a Salta y la definición pendiente sobre si logran completar los recursos necesarios antes de la partida.