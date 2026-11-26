La entidad admitió un ciberataque y señaló que hubo acceso a información personal y empresarial. Trabaja con autoridades para determinar el alcance de la filtración.

La FIFA confirmó una intrusión informática tras la supuesta filtración de miles de archivos internos y admitió que terceros accedieron a información personal y empresarial. La entidad no precisó la fecha del ataque ni validó el volumen exacto de documentos difundidos en internet. Según el organismo rector del fútbol mundial, el material comprometido corresponde a un conjunto limitado.

A través de un comunicado enviado a Associated Press, la organización informó que ya colabora con las fuerzas de seguridad y las autoridades competentes. Hasta el momento, no brindó detalles sobre los responsables ni confirmó si la información publicada en la red coincide con la totalidad del material sustraído. La falta de precisiones deja abierto el alcance real del incidente y sus eventuales derivaciones internas.

Difusión en redes

Según lo difundido días atrás por el grupo Handsome Boy Hacking Club en X, la maniobra habría involucrado más de 12 gigabytes de documentos internos. Ese colectivo publicó una captura con supuestos archivos de la entidad y luego se atribuyó la filtración. Frente a ese escenario, la FIFA condenó “la adquisición y publicación ilícitas de información, en particular de datos personales”.

Contexto político

El episodio se conoció en un momento sensible para Gianni Infantino, que enfrenta críticas tras el fracaso de un plan para ofrecer participaciones del Mundial a inversores privados. Por ahora, no se informó si ese hecho tiene relación con la intrusión informática. La entidad tampoco precisó si la filtración alcanzó documentación vinculada con decisiones de gestión o con otros procesos internos.

Próxima elección

La filtración ocurre en la previa de los comicios del 18 de marzo de 2027, en los que Infantino buscará extender su mandato hasta 2031 tras 11 años de gestión. Entre eventuales rivales aparecen el japonés Kozo Tashima y el francés Philippe Diallo, quienes no descartan una candidatura conjunta. Aún no se sabe si el ataque comprometió documentación electoral, un punto que seguirá bajo revisión mientras avanza la investigación oficial.