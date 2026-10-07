El argentino perdió en la primera ronda del Masters de Shanghái por 6-3 y 7-5. El japonés, proveniente de la clasificación, avanzó a la segunda ronda.

El tenista argentino Marco Trungelliti quedó eliminado en la primera ronda del Masters de Shanghái tras perder en sets corridos ante el japonés Rei Sakamoto. El partido se resolvió por 6-3 y 7-5 en una hora y 28 minutos de juego. La derrota dejó al argentino fuera del cuadro principal en el inicio del octavo Masters de la temporada.

Trungelliti, ubicado en el puesto número 90 del ranking ATP, comenzó con un desarrollo parejo, con ambos jugadores sosteniendo sus dos primeros turnos de saque. La diferencia apareció en el quinto y el noveno game, cuando Sakamoto consiguió los quiebres que le permitieron cerrar el primer set por 6-3. Ese tramo resultó decisivo para inclinar el partido a favor del japonés.

Reacción insuficiente En el segundo parcial, Trungelliti llegó a ponerse 5-3 y tuvo la posibilidad de definirlo con su servicio para llevar la definición a un tercer set. Sin embargo, perdió cuatro games consecutivos y Sakamoto terminó quedándose con la victoria. El desenlace confirmó la eficacia del japonés en los momentos clave del encuentro.

Con este resultado, Rei Sakamoto siguió adelante en el torneo tras ingresar desde la clasificación y avanzó a la segunda ronda. Allí enfrentará al ruso Andrey Bublev, número 23 del ranking. La continuidad del japonés en el certamen amplía la presencia de jugadores surgidos de la qualy en un cuadro de alta exigencia competitiva.

Agenda argentina La actividad de los tenistas argentinos en Shanghái continuará este jueves con las presentaciones de Facundo Díaz Acosta, Camilo Ugo Carabelli, Thiago Tirante, Mariano Navone, Sebastián Báez y Juan Manuel Cerúndolo. Sus rivales serán el portugués Nuno Borges, el ruso Ilia Simakin, el serbio Hamad Medjedovic, el español Pablo Carreño Busta, el estadounidense Marcos Giron y el colombiano Nicolás Mejía, respectivamente.