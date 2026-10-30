Guada Díaz, Santi Gomila y Valen Villalba representarán a San Juan en la competencia nacional de deportes electrónicos. Los tres viajarán a Mar del Plata para jugar FIFA y sumar experiencia.

San Juan tendrá tres representantes en los Juegos Nacionales Evita dentro de los deportes electrónicos. Se trata de Guada Díaz, de 14 años; Santi Gomila, de 13; y Valen Villalba, de 12, quienes competirán en FIFA, el videojuego de fútbol. La participación provincial se inscribe en una disciplina que forma parte de la competencia nacional y que exige preparación técnica y adaptación al formato de torneo.

Antecedente competitivo

Guada Díaz llega con experiencia previa en la misma instancia: el año pasado obtuvo el tercer puesto y ahora buscará mejorar ese resultado. En declaraciones a TELESOL, sostuvo: "Es algo muy lindo viajar a Mar del Plata, donde te dan todo. Es una experiencia hermosa. El año pasado salí tercera y este año voy a ir a ganar. Obviamente, hay muchas personas, pero estoy tranquila". La joven agregó: "San Juan será protagonista como siempre".

Experiencia y aprendizaje

Santi Gomila también destacó el valor del viaje más allá del resultado deportivo. "Si bien vamos a competir, seguramente disfrutamos más. Vamos a conocer gente nueva, a hacer amigo. Si ganamos bien, sino será una buena experiencia. Lo vamos a intentar", contó al mismo medio. Su enfoque combina la búsqueda de un buen desempeño con la posibilidad de adquirir rodaje frente a jugadores de otras provincias, en un certamen que reúne participantes de distintos puntos del país.

Inicio en el juego

Valen Villalba relató cómo se acercó al mundo gamer y cómo fue afinando su rendimiento. "Mis amigos me dijeron que empiece a jugar, lo hice y me gustó mucho. Le eché muchas ganas. Empecé a mejorar", explicó. También señaló: "Antes veía a otras personas jugar y aprendía con ellos. Veía videos de cómo te enseñaban a jugar. El día de la mañana me imagino siendo un buen gameplay". Su testimonio refleja un recorrido de aprendizaje sostenido, apoyado en la práctica y en contenidos de entrenamiento.

Más allá de los resultados, los tres representantes sanjuaninos viajarán con el objetivo de competir, conocer a participantes de otras provincias y sumar experiencia en una instancia nacional. La preparación previa y el rendimiento en FIFA serán determinantes para definir el alcance de su participación en Mar del Plata. El certamen dejará, además, una referencia deportiva para futuras ediciones de los Juegos Evita.