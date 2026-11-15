El sanjuanino mejoró en clasificación, serie y final en la 14ª fecha del Turismo Carretera. Aun así, quedó lejos de la pelea por los puestos de adelante y de la Copa de Oro.

Tobias con su chevrolet fue para adelante pero no le alcanzò para llegar entre los diez.

Tobías Martínez completó la 14ª fecha del Turismo Carretera con un 17° puesto en el Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto. El piloto sanjuanino avanzó cinco posiciones en la final y cerró un fin de semana de menor a mayor. Sin embargo, el resultado todavía no le permitió acercarse a la disputa por los puestos de adelante ni a la pelea por la Copa de Oro.

Martínez había clasificado 22° y luego consiguió progresar en la serie, lo que le permitió largar la final desde el puesto 20. En las 25 vueltas de carrera volvió a ganar terreno y cruzó la bandera a cuadros en el 17° lugar. La evolución respecto del inicio de la actividad fue concreta, aunque insuficiente para modificar su posición en el lote principal.

El resultado también lo dejó fuera de la discusión por el campeonato, un objetivo que había tenido en las últimas tres temporadas. La nota de la fecha para el sanjuanino fue la recuperación parcial durante el fin de semana, pero sin un salto competitivo que lo instalara entre los protagonistas. En un certamen donde cada punto incide en la clasificación, la diferencia con los líderes sigue siendo un dato central.

Rossi ganó de punta a punta

En la parte alta de la carrera, Matías Rossi (Toyota) se quedó con la victoria tras dominar las 25 vueltas de la final. El piloto de Del Viso alcanzó su triunfo número 27 en el Turismo Carretera y cortó una racha de 33 carreras sin ganar, ya que no festejaba desde 2023. Agustín Canapino, con Chevrolet Camaro, terminó segundo a 1s326 del vencedor y quedó como escolta en la Copa de Oro, a diez puntos de la cima.

La victoria de Rossi significó además el primer triunfo de Toyota en la temporada 2026. Con ese resultado, las siete marcas participantes ya registran al menos una conquista en el campeonato. Para Martínez, el próximo paso será capitalizar la mejora de rendimiento en las fechas restantes y traducirla en una posición de largada más favorable.