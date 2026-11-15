El equipo sanjuanino juega este domingo en Villa Mercedes por la vuelta de semifinales de la Región Cuyo. Con un 4-0 a favor, puede avanzar y asegurar su lugar en el Argentino del Interior 2027.

Sportivo Desamparados afrontará este domingo un compromiso decisivo en su camino por el ascenso. Desde las 16, el conjunto dirigido por Mauricio Del Cero visitará a Defensores de Belgrano de Justo Daract, en el estadio La Pedrera de Villa Mercedes, por la vuelta de las semifinales de la Región Cuyo del Torneo Regional Federal Amateur.

El equipo de Puyuta llegará con una ventaja de 4-0 obtenida en el partido de ida disputado en San Juan. Ese resultado le permite avanzar a la próxima instancia incluso si pierde por hasta tres goles de diferencia. Si la caída fuera por cuatro tantos, la serie se resolverá mediante tiros desde el punto penal, según el formato de la competencia.

Alcance provincial El encuentro tendrá un impacto directo para el fútbol sanjuanino, porque Desamparados será el único representante de la provincia que seguirá en carrera. El plantel también llega con el envión de la reciente consagración en el campeonato local, donde volvió a quedarse con el título después de 35 años, aunque ese antecedente no modifica la exigencia deportiva de la serie que se define en San Luis.

Lo que viene Si supera esta instancia, Sportivo Desamparados asegurará además su participación en el Torneo Argentino del Interior 2027, una competencia nacional prevista para comenzar en marzo del próximo año. De ese modo, el partido de este domingo no solo define el acceso a la final regional, sino también la continuidad del club en el calendario nacional que proyecta la organización del certamen.