El equipo de la Ribera se clasificó a la definición tras ganar en Mendoza. El partido decisivo será ante Platense, que eliminó a Atlético Tucumán.

Este sábado por la noche, Boca derrotó 3-0 a Banfield en Mendoza y se clasificó a la final de la Copa Argentina. El partido se jugó en el estadio Malvinas Argentinas y dejó al Xeneize a un paso de sumar un nuevo título en la temporada. Su próximo rival será Platense, que llegó a la definición tras eliminar a Atlético Tucumán.

El cruce correspondió a las semifinales del certamen y se resolvió con goles de Santiago Ascacíbar, Sebastián Villa y Leandro Lozano. La victoria le permitió a Boca sostener el envión de un tramo del calendario en el que ya había obtenido la Tabla Anual. Ese antecedente explica el valor deportivo del resultado, porque lo deja con la posibilidad de cerrar la temporada con otro campeonato.

Definición en el calendario El encuentro fue arbitrado por Nazareno Arasa, con Lucas Novelli a cargo del VAR, el sistema de asistencia por video que interviene en jugadas revisables. La presencia de esa estructura de control formó parte del desarrollo de un partido de eliminación directa que terminó con ventaja clara para el conjunto de la Ribera. Banfield, en tanto, quedó afuera de la competencia en la instancia previa a la final.

Lo que viene Con la clasificación consumada, Boca ya tiene fijada la definición frente a Platense, último obstáculo en la búsqueda del trofeo. El resultado también prolongó una campaña que lo mantuvo entre los protagonistas del certamen y le permitió sostener su presencia en la pelea por títulos en el cierre de la temporada. La final será el próximo paso inmediato para el equipo dirigido desde el banco por su cuerpo técnico, con un título en juego y un rival que llega desde una llave eliminatoria propia.