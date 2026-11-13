El argentino ganó por 7-5 y 7-6 (1) y avanzó a la definición del torneo sueco. Enfrentará a Taylor Fritz o Lorenzo Musetti.

El argentino Thiago Tirante venció al chileno Alejandro Tabilo por 7-5 y 7-6 (1) en Estocolmo y accedió a la primera final ATP de su carrera. El partido duró casi dos horas y correspondió al último torneo de la temporada para el tenista platense.

El desarrollo fue parejo durante todo el encuentro, con un solo quiebre en contra para Tirante. El argentino aprovechó las dos oportunidades de ruptura que generó, una en cada set, y resolvió la segunda manga en el tiebreak, donde se impuso por 7-1. La victoria tuvo valor deportivo inmediato porque le permitió avanzar por primera vez a una definición en el circuito profesional.

Primer set En el parcial inicial, el juego se mantuvo equilibrado hasta el 5-5, cuando Tirante logró el quiebre decisivo. El nacido en La Plata, de 25 años, revirtió luego un 0-40 y ganó cinco puntos consecutivos para cerrar el set por 7-5. Ese pasaje fue el momento en el que logró capitalizar la única diferencia concreta de la manga.

Segundo set La segunda manga repitió la paridad del tramo anterior, con ambos jugadores firmes con el saque. Tirante volvió a quebrar en el 4-4 y quedó con la chance de sacar para partido, pero Tabilo recuperó la igualdad y llevó la definición al desempate. En ese tiebreak, el argentino fue más efectivo y selló el triunfo por 7-1, con lo que cerró el cruce en dos sets.

La victoria también le permitió a Tirante descontar en el historial frente a Tabilo, que ahora quedó 2-1 a favor del chileno. Antes de este cruce, el argentino había perdido los dos duelos previos de la temporada, en Río y Santiago. En la final, su rival saldrá del partido entre Taylor Fritz y Lorenzo Musetti, un dato que definirá el cierre del torneo sueco y la posibilidad de que Tirante busque su primera corona profesional.