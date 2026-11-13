Entre el 13 y el 15 de noviembre de 2026 habrá actividad en motociclismo, ciclismo, hockey sobre patines y los Juegos Binacionales.

Entre el viernes 13 y el domingo 15 de noviembre de 2026, San Juan tendrá una agenda deportiva con competencias recreativas y de alto nivel. El eje del fin de semana será el cierre de temporada de los campeonatos argentino y chileno de motociclismo velocidad en el Circuito Villicum.

Motociclismo de velocidad

La Gran Final 2026 Chile x Argentina se desarrollará en Circuito Villicum, con entrenamientos oficiales el viernes 13 de 8 a 15:30. El sábado 14 habrá clasificaciones y súper pole de 8 a 12:30 y de 14 a 15:30, mientras que las carreras finales de cada categoría se correrán el domingo 15 entre las 10 y las 15. La organización informó que participarán 80 pilotos de ambos países, entre ellos el sanjuanino Mateo Bongiovanni. La entrada general costará $5.000 y el ingreso a boxes $20.000.

Ciclismo y hockey

En San Martín, el circuito Rutas del Este será sede este sábado 14 de la prueba de ciclismo para categorías Libres y Máster, con concentración desde las 15 y largadas a partir de las 16. En hockey sobre patines femenino, la Federación Sanjuanina de Patín programó para el domingo 15 las finales del Torneo Clausura 2026 en el estadio cubierto Aldo Cantoni. A las 16:00 jugarán Infantil Bancaria y Aberastain; a las 17:30, Cadetes con Sindicato Empleados de Comercio y Unión Vecinal de Trinidad; y a las 21:30, Junior entre Sindicato Empleados de Comercio y Valenciano.

Juegos Binacionales

La delegación de San Juan en los Juegos Binacionales de Integración Andina “Cristo Redentor”, que se disputan en Mendoza 2026, arribará a la provincia el domingo 15 alrededor de las 12 al estadio Aldo Cantoni. La competencia integra a las provincias argentinas de San Juan, San Luis, Córdoba y Mendoza, y a las regiones chilenas Metropolitana, Maule, O’Higgins y Valparaíso.

La información difundida sobre la agenda local no precisó cupos, acreditaciones ni cambios por condiciones climáticas, por lo que la programación queda sujeta a la organización de cada disciplina. En el caso del motociclismo, la referencia oficial adicional figura en el perfil de GP3 Sports en Instagram, @gp3.sports.latam.