Thiago Tirante avanzó sin jugar a los cuartos de final del ATP 250 de Estocolmo. Tomás Etcheverry se bajó por una molestia en el sóleo izquierdo.

El tenista argentino Thiago Tirante avanzó a los cuartos de final del ATP 250 de Estocolmo sin disputar su partido, después de la baja de su compatriota Tomás Etcheverry.

Etcheverry arrastraba una molestia en el sóleo de su pierna izquierda, por lo que resolvió no arriesgar su físico en el último torneo de la temporada. La decisión lo dejó fuera de competencia en 2026 y cerró su campaña con 29 victorias y 29 derrotas, además del título conseguido en el ATP 500 de Río, el primero de su carrera.

Antecedentes y ranking

El platense, que en 2023 alcanzó los cuartos de final en Roland Garros, todavía tiene posibilidades de terminar el año dentro del top 30 del ranking ATP. Para que eso ocurra, deberá esperar una combinación de resultados ajenos, según el panorama que dejó su salida del certamen sueco.

Para Tirante, la baja de Etcheverry le permitió llegar con descanso a su próxima presentación. Su rival saldrá del cruce de este miércoles entre el noruego Casper Ruud (2°) y el kazajo Aleksandr Shevchenko.

Caída de Cerúndolo

El otro argentino que seguía en carrera en el ATP 250 de Estocolmo, Juan Manuel Cerúndolo, perdió ante el estadounidense Alex Michelsen por 6-3 y 6-2, luego de una hora y 16 minutos de juego. El desarrollo del encuentro mostró una diferencia sostenida a favor del norteamericano, que no pasó sobresaltos para cerrar el partido.

Cerúndolo, que este año tuvo sus mejores actuaciones en torneos sobre polvo de ladrillo, quedó eliminado en una instancia que redujo la presencia argentina en el cuadro. La continuidad del torneo para Tirante dependerá ahora del resultado del duelo entre Ruud y Shevchenko.