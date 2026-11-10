La boxeadora del club Julio Mocoroa expondrá el cinturón que obtuvo en agosto. La velada incluirá la despedida de Ezequiel Fernández y otros nueve combates.

Ángeles Salinas defenderá por primera vez el título cuyano amateur de la Asociación de Managers, Boxeadores Amateurs y Profesionales de Argentina (AMBAPA) el 13 de noviembre, en el club Julio Mocoroa de San Juan. La boxeadora, conocida como “La Panterita”, obtuvo el cinturón en agosto pasado y afrontará la primera exposición de esa corona en el gimnasio donde se formó.

La sanjuanina se convirtió en la primera y única campeona cuyana de la categoría por AMBAPA, según el material difundido. Ya conoce a su rival y comenzó la preparación para una pelea que suma valor deportivo por tratarse de la primera defensa desde la obtención del título. Su presentación será ante su público, en el mismo escenario en el que inició su carrera amateur.

Salinas llega invicta al combate, con antecedentes frente a rivales de San Juan, Mendoza y San Luis. Ese recorrido le da contexto a una defensa que, más allá del resultado, ordena su posicionamiento dentro del circuito cuyano amateur. La cita también marca el regreso de la campeona a un ring sanjuanino en una instancia de mayor exposición.

La misma noche será la despedida de Ezequiel “Pac Man” Fernández, quien se retira de la actividad, y también subirá al ring Agustín Aubone, que hará su primera defensa de título frente a un rival de Mendoza. La cartelera suma además nueve combates entre boxeadores de San Juan y Mendoza, con cruces ya confirmados en distintas categorías de peso.

Entre esos enfrentamientos figuran Franco Martínez vs. Juan Valenzuela, Thiago Caballero vs. Tiziano Rodríguez, Ignacio Ibaceta vs. Enzo Guajardo, Lisandro Díaz vs. Laureano Sombras (57 kg), Bruno Núñez vs. Cristian Ordóñez (69 kg), Jaime Muñoz vs. Pablo Mansilla (60 kg), Maico Flores vs. Facundo Cabreros (69 kg), Benjamín Almazán vs. Eric Mansilla (64 kg) y Lautaro Salinas vs. Emanuel Alonso (54 kg). Con dos defensas de título y un retiro anunciado, la programación del Julio Mocoroa concentrará la atención del boxeo amateur sanjuanino esa noche.