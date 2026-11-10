La Súper Final 2026 se jugará el 10 de noviembre en el Estadio San Juan del Bicentenario. Habrá partidos de Cuarta y Primera División, con entradas de $10.000 y $15.000.

El Estadio San Juan del Bicentenario será sede este martes 10 de noviembre de la Súper Final 2026 de la Liga Sanjuanina de Fútbol, una jornada con dos partidos que definirá a los campeones de Cuarta División y Primera División. La programación reúne a Peñarol y Atenas en el primer turno, y a Sportivo Desamparados y Atlético Minero en el cierre. La organización dispuso horarios, sectores de tribuna y valores de ingreso para ordenar el acceso del público.

Primer turno y definición juvenil

La actividad comenzará a las 18:00 con la final de Cuarta División, entre Peñarol y Atenas. El cruce se jugará en uno de los escenarios deportivos más importantes de la provincia y marcará el primer título de la noche. Para los clubes, la definición también implica exposición deportiva en un estadio de mayor capacidad y con infraestructura apta para una concurrencia amplia.

La final principal

A las 21:30 está previsto el partido de Primera División, con Sportivo Desamparados y Atlético Minero. La Liga Sanjuanina señaló que ambos equipos volverán a encontrarse en una definición que genera expectativas entre sus simpatizantes. La doble jornada concentra en un mismo día dos campeonatos de la estructura local y ordena el calendario de cierre de temporada.

Ubicación del público

La Liga Sanjuanina de Fútbol estableció sectores específicos para cada parcialidad. Peñarol ocupará la Platea Oeste Alta, sector norte; Atenas, la Platea Oeste Alta, sector sur; Sportivo Desamparados, la Popular Norte y la Platea Oeste Baja, sector norte; y Atlético Minero, la Popular Sur y la Platea Oeste Baja, sector sur. El sector central de la Platea Oeste estará destinado a las autoridades, según la distribución informada por la organización.

Acceso y valores

Las puertas del estadio se abrirán a las 17:00, una hora antes del inicio del primer encuentro. Las entradas tendrán un valor de $10.000 para popular y $15.000 para platea. La jornada está a cargo de la Liga Sanjuanina de Fútbol, que también definió la logística de ingreso y la disposición de las hinchadas para el desarrollo de ambas finales.

Uso del estadio

El Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, acompaña la realización de estas definiciones en el Estadio San Juan del Bicentenario. La utilización del predio para competencias locales vuelve a poner en agenda la infraestructura deportiva disponible en la provincia y su rol en la programación de torneos oficiales. Tras esta doble final, el dato a seguir será el desarrollo de los campeonatos y la continuidad del uso del estadio para definiciones provinciales.