Tras el 2 a 1 ante Pampa, simpatizantes de Peñarol habrían sido agredidos al salir de la cancha. También denunciaron daños en vehículos y presencia de mujeres, jóvenes y niños.

Foto gentileza Diario La Provincia.

Luego del triunfo de Peñarol por 2 a 1 frente a Pampa en Jáchal, simpatizantes del equipo ganador habrían sido atacados a piedrazos cuando se retiraban del predio. El episodio, según el testimonio incorporado en la denuncia, ocurrió al finalizar el clásico local y volvió a exponer la discusión sobre la seguridad en torno a los partidos de fútbol de la zona. Hasta el momento, no trascendieron precisiones oficiales sobre lo sucedido.

De acuerdo con el relato de una mujer que presenció el hecho, un grupo de personas vinculadas a la parcialidad de Pampa comenzó a arrojar piedras contra los hinchas de Peñarol. La versión sostiene que la agresión se produjo mientras los simpatizantes abandonaban la cancha y que también afectó a personas que circulaban por las inmediaciones del estadio. La información disponible describe un hecho denunciado, no una constatación judicial o policial confirmada.

Daños materiales La denuncia agrega que varios vehículos recibieron impactos de piedras y sufrieron daños materiales. En ese mismo testimonio se señaló que entre las personas expuestas a los ataques había mujeres, jóvenes y niños. No se informó, por ahora, si hubo personas heridas ni si se radicaron denuncias formales por los daños ocasionados en los autos.

Antecedentes La mujer que aportó su testimonio afirmó que no sería la primera vez que se registran episodios de estas características después de un enfrentamiento entre ambos equipos. Según manifestó, los incidentes se repetirían especialmente cuando Peñarol consigue quedarse con la victoria. Esa referencia ubica el hecho en un contexto de reiteración denunciada, aunque sin precisiones oficiales que permitan establecer frecuencia, responsabilidad o eventuales medidas adoptadas.

Situación abierta Por el momento, no hubo información oficial sobre intervención de autoridades deportivas, policiales o judiciales. Tampoco se confirmó si existieron personas lesionadas ni si se inició una investigación por los presuntos ataques y los daños materiales. El dato relevante que queda en seguimiento es si se formalizarán denuncias y si habrá medidas de prevención para los próximos encuentros entre Pampa y Peñarol.