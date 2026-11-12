Un fuego destruyó la sala de máquinas del Jockey Club sanjuanino y dejó pérdidas materiales de magnitud. La institución calcula reparaciones por más de $20 millones y abrió una campaña solidaria.

Un incendio destruyó la sala de máquinas del Jockey Club sanjuanino y dejó a la institución con pérdidas materiales que, según su propia estimación, superarán los $20.000.000. El siniestro ocurrió el viernes, mientras entrenaban los más pequeños, previo al tradicional encuentro de rugby y hockey infantil Cacho Azcona.

Daño operativo Según relató Mario Quiroga, referente de la institución de Rivadavia, los profesores advirtieron humo y luego aparecieron “llamaradas gigantes” por una ventana. “Estaba explotando lo del interior. Nadie se pudo acercar y llamaron a bomberos. Pero se quemó todo”, afirmó. La sala afectada está al lado de las canchas de rugby, dentro del óvalo del hipódromo, y allí se concentran los tableros que iluminan las canchas y las bombas para el riego.

Relevamiento y pérdidas Quiroga indicó que todavía deben hacer un relevamiento para determinar el alcance total del daño, porque no saben “hasta dónde se ha quemado el cable de la bomba de abajo”. Además de la instalación principal, informó la pérdida de cubre postes de las canchas de rugby, tableros, carretillas, palas, anchadas y ropa de trabajo, entre otros elementos. “Todo se hizo cenizas”, expresó el dirigente.





Campaña solidaria Frente a ese escenario, el club lanzó una campaña para recaudar fondos. Quiroga señaló que ya reunieron $1.000.000 y que el objetivo es llegar a entre $3.000.000 y $5.000.000, aunque la reparación integral tendría un costo superior a los $20.000.000. También destacó que una empresa electrometalúrgica donará mano de obra para colaborar con los trabajos iniciales.

Aportes y próximos pasos Para recibir donaciones, la institución difundió el alias jockey.yoestoy, a nombre de Mario Quiroga, y pidió un mínimo de $5.000 por aporte, aunque aclaró que toda ayuda suma. La prioridad inmediata es completar el diagnóstico técnico del daño y definir el alcance de las reparaciones, en una infraestructura que resulta clave para el funcionamiento deportivo y operativo del club.