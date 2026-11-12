Defensores de Belgrano de Justo Daract habilitó público neutral y la venta será en San Juan. Las populares costarán $20.000 y se expenderán desde este viernes.

El Club Sportivo Desamparados tendrá acceso a 4.000 entradas para el partido de vuelta ante Defensores de Belgrano de Justo Daract, por las semifinales del Torneo Regional Amateur en la región Cuyo. La venta se hará únicamente en San Juan, en las boleterías del club, y las localidades populares costarán $20.000. La definición se jugará en el Estadio La Pedrera, en Villa Mercedes, donde el conjunto puntano mudó su localía para recibir público neutral.

El presidente de Desamparados, Martín Sassul, informó que la medida se definió tras gestiones entre las policías de San Luis y San Juan. “Entre idas y vueltas, confirmaciones y negaciones, ayer la Policía de San Luis se comunicó con la Policía de San Juan para hacer firmar un acta compromiso al Club Sportivo Desamparados, para llevar público neutral”, señaló. Según esa comunicación, el ingreso será bajo esa modalidad y con restricciones para la identificación visual de la parcialidad sanjuanina.

Venta y logística

Sassul precisó que la venta comenzará este viernes a las 10 y se extenderá hasta las 21 en las boleterías del club. También aclaró que ese será el único momento en que se venderán entradas en Desamparados. “Hay que ver si el domingo ponen en taquilla, en La Pedrera”, indicó, al dejar abierta la posibilidad de que exista expendio en el estadio de Villa Mercedes. Además, anunció que mañana llegará gente de San Luis para llevar los tickets.

Restricciones para el ingreso

Hasta la tarde de este jueves, la información disponible indica que los hinchas deberán ingresar como neutrales. Eso implica que no podrán viajar con banderas, bombos ni camisetas verdes y blancas. La disposición busca ordenar el ingreso del público visitante en un escenario que, según el propio dirigente, tendrá un movimiento elevado de simpatizantes sanjuaninos.

Organización del viaje

En San Juan, distintos grupos de simpatizantes ya organizan el traslado hacia La Pedrera. En redes sociales se ofrecen servicios de transporte ida y vuelta al estadio y, en algunos casos, opciones de asado. Los precios del traslado parten desde $65.000 y llegan a $80.000 con comida incluida. Sassul afirmó además que el plantel viajará el sábado por la tarde, en la previa del encuentro decisivo ante Defensores de Belgrano.