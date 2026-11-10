El club anunció que cubrirá el bienestar de Carla, hija del delantero fallecido. El compromiso se comunicó durante el homenaje en el Heliodoro Rodríguez López.

En medio del dolor por la muerte de Jesús de Miguel, el CD Tenerife anunció que se hará cargo de los gastos y del bienestar de Carla, la hija del delantero, hasta que cumpla 18 años.

El compromiso fue comunicado este sábado 7 de noviembre por Rayco García, máximo accionista de la institución, durante el homenaje realizado en el estadio Heliodoro Rodríguez López, donde familiares, compañeros y aficionados se reunieron para despedir al futbolista. García sostuvo: «Entre todos vamos a apadrinar a esa niña, hasta que cumpla los 18 años de edad. No vamos a permitir que le falte nada y que pueda mirar a la isla con una sonrisa. La familia De Miguel Alameda estará en nuestros corazones».

La niña tiene un año y cuatro meses y es hija del futbolista y de su pareja, María. Según lo anunciado en el acto, el club cubrirá sus necesidades de alimentación, vestimenta, salud y educación, además de acompañarla durante su crecimiento. El alcance del compromiso fue presentado como una asistencia integral hasta la mayoría de edad.

Un homenaje con respaldo institucional

El acto se desarrolló en el mismo estadio donde Jesús de Miguel sufrió el impacto que terminó provocando su fallecimiento, tras el partido frente al FC Andorra. La ceremonia comenzó con un minuto de silencio y continuó con una ovación en memoria del delantero. También participaron sus compañeros, dirigentes, representantes de otros clubes españoles, el presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), David Aganzo, y autoridades locales.

El CD Tenerife decretó cinco días de luto por la muerte del futbolista y suspendió su agenda para acompañar a sus seres queridos. En paralelo, el capitán del plantel, Enric Gallego, expresó el respaldo del grupo y afirmó: «Queremos que tengan presente que no estáis solos. Aquí tenéis una familia».

Otras muestras de apoyo

La solidaridad también se extendió a otros sectores del fútbol español. Una colecta privada impulsada entre jugadores y equipos reunió más de 100.000 euros, según se informó en el entorno de la campaña. Además, el Burgos CF anunció que destinará íntegramente la recaudación de taquilla del encuentro frente al CD Tenerife, correspondiente a la jornada 31 de LaLiga Hypermotion, previsto para el fin de semana del 20 y 21 de marzo de 2027.

Con esos anuncios, la respuesta institucional y económica del fútbol español quedó orientada a sostener a la familia de Jesús de Miguel en los próximos años, mientras el club canario mantiene vigente el duelo institucional por la muerte del delantero.