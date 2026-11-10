Con el plantel completo, la Selección comenzó a entrenarse en Ezeiza para enfrentar a Uruguay y Costa Rica. Scaloni definió una lista de 28 futbolistas con debutantes y ausencias.

La Selección Argentina comenzó este martes la preparación para sus dos últimos compromisos internacionales de 2026, con el plantel completo en el predio Lionel Andrés Messi, de Ezeiza. El equipo que conduce Lionel Scaloni trabajó pensando en los amistosos frente a Uruguay y Costa Rica, en una ventana que le permitirá al cuerpo técnico evaluar variantes y dar rodaje a nuevos nombres.

Los últimos convocados arribaron durante la noche del lunes, luego de un fin de semana con actividad en las distintas ligas y competiciones internacionales. La llegada de los futbolistas fue progresiva: algunos se incorporaron por la mañana y el resto completó la concentración por la noche. Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, participó de la recepción y difundió imágenes del encuentro en sus redes sociales.

Agenda de trabajo Con todos los jugadores a disposición, el cuerpo técnico inició las prácticas este martes desde las 10, en una sesión a puertas cerradas. La planificación prevé otro entrenamiento el miércoles a las 17, con los primeros 15 minutos abiertos a la prensa. El jueves habrá una nueva práctica vespertina y también una conferencia de prensa de Scaloni, en la previa del primer partido de la doble fecha FIFA.

Los partidos El primer amistoso será este viernes 13 de noviembre, desde las 20, ante Uruguay, en el estadio Alberto J. Armando, conocido como La Bombonera. Después, el seleccionado viajará a Córdoba para enfrentar a Costa Rica el martes 17, en el estadio Mario Alberto Kempes. El horario de ese segundo encuentro todavía no fue confirmado.

La lista de convocados La nómina de 28 futbolistas incluye novedades y ausencias. Aaron Anselmino recibió su primera convocatoria a la Selección mayor, mientras que también regresaron Gonzalo Montiel y Mariano Troilo. Entre los nombres habituales figuran Emiliano Martínez, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Julián Álvarez y Nicolás Paz.

Ausencias y proyección Lionel Messi no integra esta convocatoria, al igual que Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso. Lautaro Martínez y Cristian Romero quedaron afuera por problemas físicos. Con esta doble fecha, Argentina cierra su calendario internacional del año y abre una instancia de observación para el cuerpo técnico, que buscará ajustar alternativas antes de los próximos compromisos.