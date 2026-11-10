Estudiantil, Barrio Rivadavia, Social San Juan y Unión de Villa Krause avanzaron a semifinales. El torneo entra en la etapa decisiva por el segundo cupo a la A1.

El festejo de los jugadores de Unión en la cancha de Colón luego del triunfo que le permitió seguir en carrera por el segundo ascenso. Gentileza Emiliano Schlamelcher.

Los cuartos de final de la A2 del hockey sobre patines sanjuanino dejaron definidos a los cuatro equipos que competirán por el segundo ascenso a la máxima categoría. Estudiantil, que ya aseguró su lugar en la A1, Barrio Rivadavia, Social San Juan y Unión de Villa Krause avanzaron a semifinales en una instancia que entra en su tramo decisivo.

La fecha dejó resultados amplios en tres de las series. Estudiantil venció 6 a 3 a UVT Sub 23, Barrio Rivadavia superó 6 a 3 a Caucetera y Social San Juan derrotó 9 a 1 a Huarpes. Esos marcadores resolvieron con claridad el pase de los tres equipos, en una fase donde cada cruce definía continuidad o eliminación.

Unión de Villa Krause protagonizó la serie más ajustada frente a Colón. El encuentro terminó 3 a 3 en el tiempo reglamentario y obligó a disputar el alargue para determinar al clasificado. Tomás Bustos abrió el marcador para Colón, mientras que Daniel Albarracín dio vuelta el resultado para Unión con dos goles consecutivos.

Luego, Matías Coria marcó el 2-2 y Emiliano Sastre volvió a poner en ventaja al conjunto local. Albarracín apareció otra vez para establecer el 3-3 y llevar la definición al suplementario. En esa instancia, Cristian Figueroa anotó el 4-3 e Isaías Homedes selló el 5-3 definitivo para el equipo de Villa Krause, que cerró una clasificación trabajada.

Con los cuatro equipos confirmados, las semifinales serán Estudiantil frente a Barrio Rivadavia y Social San Juan ante Unión de Villa Krause. El dato deportivo relevante es que Estudiantil ya obtuvo el ascenso a la A1, por lo que los otros tres clubes pelearán por el segundo boleto disponible. El equipo que no logre avanzar todavía tendrá la posibilidad de disputar el repechaje frente al antepenúltimo de la máxima categoría.