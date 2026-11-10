El club de Núñez pretende jugar el 20 de noviembre para evitar una coincidencia con un eventual festejo de Boca en el Monumental. Lanús sostiene por ahora el 22, mientras River ajusta su preparación para los octavos.

Después de la victoria ante Aldosivi en Mar del Plata y con el cuadro de octavos ya definido, River Plate debe enfrentar a Lanús en el Estadio Monumental. Aunque todavía no hay fecha oficial, la previsión inicial ubicaba el partido para el domingo 22 de noviembre, pero la dirigencia del club de Núñez intenta adelantarlo al viernes 20. El planteo está vinculado con el calendario de Boca Juniors, que jugará la final de la Copa Sudamericana un día antes.

Según informó el periodista Gustavo Yarroch en ESPN F90, existe “un tironeo fuerte entre River y Lanús” para definir la programación. El argumento del club es evitar que el partido en el Monumental coincida con un eventual festejo del equipo de Rodolfo “Vasco” Arruabarrena, que el sábado 21 jugará en Barranquilla, Colombia, ante Atlético Mineiro. En la conducción de River consideran que esa combinación podría alterar el clima en el estadio y en el entorno del encuentro.

La posición de Lanús del otro lado no es la misma. El club del sur del conurbano sostiene la fecha del 22 de noviembre porque Mauricio Pellegrino podría contar con el delantero paraguayo Allan Wlk tras su convocatoria a la selección durante la fecha FIFA. En ese marco, la negociación queda abierta y la definición dependerá de la organización del torneo y del acuerdo entre las instituciones.

Los cruces de octavos del Clausura ya quedaron establecidos: Instituto vs. Huracán, River Plate vs. Lanús, Argentinos Juniors vs. Independiente, Vélez Sarsfield vs. Belgrano, Defensa y Justicia vs. Barracas Central, Boca Juniors vs. Independiente Rivadavia de Mendoza y Gimnasia y Esgrima La Plata vs. Newell's. También figuran Rosario Central y Gimnasia de Mendoza en la nómina difundida, aunque el texto no precisa sus rivales. La programación final del choque entre River y Lanús será la variable a seguir en los próximos días.

Preparación y bajas Mientras espera la confirmación, el equipo de Leonardo Ponzio trabaja en la recuperación de Fausto Vera, que arrastra un desgarro, y de Aníbal Moreno, con una molestia en la zona lumbar. Además, Gonzalo Montiel debe cumplir la segunda fecha de suspensión por la expulsión en el Superclásico, aunque todavía queda abierta la posibilidad de que se le reduzca una sanción más. Para no perder ritmo durante la fecha FIFA, River jugará un amistoso ante Gimnasia de La Plata el sábado 14 de noviembre, en el Monumental, a puertas cerradas y sin televisación.

El ensayo se disputará después de una mini pretemporada en Pilar, como parte de la preparación para la fase decisiva del torneo. Con el calendario todavía pendiente de confirmación, el club de Núñez mantiene dos frentes abiertos: la fecha del cruce con Lanús y la disponibilidad de parte de su plantel para ese compromiso.