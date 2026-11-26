La 54° edición se disputará entre San Juan y La Rioja, con apoyo del Gobierno provincial. Tendrá unos 420 kilómetros y cerrará el domingo 29 en Caucete.

La 54° Doble Chepes comenzará este viernes 27 por la mañana en Caucete y se extenderá hasta el domingo 29, con cuatro etapas y un recorrido total cercano a los 420 kilómetros. La prueba une a San Juan y La Rioja y será la primera carrera especial de la temporada sanjuanina 2026-2027.

La competencia será la tercera fecha del calendario vigente y contará con auspicio del Gobierno de San Juan. La organización estará a cargo de Caucete Pedal Club y la fiscalización de la Federación Ciclista Sanjuanina. Esta edición se correrá en homenaje a Eduardo “Meco” Buffagni, según informaron los organizadores.

Primera jornada: la etapa inicial tendrá 125 kilómetros, con concentración a las 7 y largada oficial a las 8 desde la Plaza Caucete. El pelotón irá hasta Bermejo, donde la carrera será neutralizada, y luego se reanudará en Mascasín, La Rioja. Desde allí, los ciclistas seguirán hasta Chepes, con llegada estimada para las 13.

Segunda y tercera etapa: el mismo viernes 27 se disputará un parcial urbano de 35 kilómetros en Chepes, desde las 18, por las calles principales de esa ciudad. El sábado 28, en tanto, se correrá la tercera etapa, de 145 kilómetros, entre Ulapes y El Milagro, a partir de las 9. Con ese esquema, la prueba mantendrá el formato en pelotón durante toda su extensión.

Cierre y antecedente: la cuarta y última etapa se disputará el domingo 29 desde las 16, con largada en Difunta Correa y llegada a Plaza Caucete. El último ganador de la clásica fue el sanjuanino Rodrigo Daniel Díaz, con un tiempo acumulado de 9 horas, 18 minutos y 29 segundos. El acompañamiento oficial se enmarca en el respaldo del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte al calendario ciclístico provincial.