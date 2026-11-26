El 18 de noviembre de 1951, desde el mítico estadio Gasómetro de San Lorenzo, se realizó la primera transmisión en directo de un partido de fútbol por televisión. El autor del primer gol que llegó a los hogares argentinos fue José Cristóbal Maravilla, un caucetero que quedó para siempre en la historia grande del deporte nacional.

Esa calurosa tarde del 18 de noviembre de 1951 en "El Gasómetro" de Avenida La Plata, no fue una tarde más dentro de la historia del fútbol argentino. Será una tarde fundacional, porque desde el mítico estadio de San Lorenzo, ya desaparecido, se realizará la primera transmisión de un partido de fútbol por TV. Y un sanjuanino será protagonista.





Días antes del encuentro en donde se enfrentarían San Lorenzo y River, por la 33ra. fecha del Campeonato Argentino de la AFA, el Ministerio de Industria y Comercio de la Nación llamó a conferencia de prensa.





Fue mayúscula la sorpresa de los periodistas que llegaron a cubrir el acto cuando se enteraron que el Gobierno, encabezado en ese entonces por Juan Domingo Perón, no anunciaría ningún plan, sino la primera trasmisión de un partido de fútbol en directo. La televisación estaría a cargo del Canal 7 y se realizaría gracias al aporte económico de la petrolera estatal, YPF.





Un mes antes, el 17 de octubre, la TV había comenzado a transmitir en el país, cuando llevó las imágenes de la movilización que se realizó en Plaza de Mayo, conmemorando el Día de la Lealtad, a los pocos aparatos de televisión que existían.





La dirección de cámaras estuvo a cargo de Nicolás del Boca (padre de Andrea del Boca). Ese 18 de noviembre, los primeros espectadores que llegaron a la cancha para presenciar uno de los clásicos del fútbol argentino, se sorprendieron de ver a un colectivo que se había instalado en las puertas del estadio y desde cuyo interior se bajaban rollos de cables, los que se extendían hasta tres desconocidos aparatos (las cámaras) que se utilizaron en la transmisión y que se ubicaron estratégicamente en el estadio.





La dirección de las mismas estuvo a cargo de Nicolás del Boca (padre de Andrea del Boca). Esos equipos habían sido traídos desde Estados Unidos por Jaime Yankilevich, para las transmisiones de LR3 Radio Belgrano.





Los 1.300 hogares privilegiados de la Capital Federal que ya contaban con una TV, pudieron ver en directo el partido y escuchar los relatos de Ernestro Veltri y los comentarios del uruguayo Enzo Ardigó.





A los 10 minutos del pitazo inicial, San Lorenzo abrió el marcador a través del José Cristóbal Maravilla, un caucetero que llegó al Ciclón desde San Martín. Gol que en un primer momento el árbitro británico Cross no dio y que luego convalidó, por las protestas de los jugadores locales y a instancias del juez de línea.





A los 30 minutos del complemento, de penal, Santiago Vernazza igualó para River, sellando el marcador final en esa jornada histórica para el fútbol argentino y para el jugador sanjuanino, cuyo gol, ese que le convirtió al gran Amadeo Carrizo, fue el primero que se vio en TV.

José Cristóbal Maravilla, el caucetero que llegó al Ciclón desde San Martín. Formaciones:





SAN LORENZO (1): Mierko Blazina; Antonio Martínez y Oscar Basso; Ángel Zubieta, Doroteo Cívico y Osvaldo Fontana; Ernesto Picot, José Maravilla, Juan Benavídez, Armando Farro y Oscar Silva.

RIVER PLATE (1): Amadeo Carrizo; José Ramos y Lidoro Soria; Norberto Yácono, Julio Venini y Héctor Ferrari; Santiago Vernazza, Juan José Pizzuti, Walter Gómez, Ángel Labruna y Félix Loustau.

Goles: 10’PT José Maravilla (SL) y 30’ST Santiago Vernazza de penal (RP).

Árbitro: Bert Cross.







