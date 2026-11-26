Los cruces se jugarán entre el 28 y el 29 de noviembre, con ventaja de local para los mejores ubicados. Boca y River tendrán compromisos en fechas cercanas a otras definiciones.

La Liga Profesional confirmó este jueves la programación de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026, una instancia que se disputará entre el sábado 28 y el domingo 29 de noviembre en los estadios de los equipos mejor ubicados en la fase regular. La definición quedó completa después de la victoria de Boca por 2-0 ante Independiente Rivadavia, que cerró el cuadro de los playoffs. El formato establece partido único y ventaja de local para quienes terminaron más arriba en la tabla.

Programación oficial La jornada abrirá el sábado a las 20, con Vélez frente a Independiente en Liniers, bajo el arbitraje de Facundo Tello. Dos horas después, a las 22, Instituto recibirá a River en Córdoba, con Nazareno Arasa como juez principal. La organización ratificó así los horarios y las designaciones arbitrales para los dos primeros cruces.

Los partidos del domingo El domingo se jugarán los otros dos encuentros. Desde las 17, Rosario Central enfrentará a Barracas Central, con Pablo Dóvalo como árbitro. Más tarde, a las 20.30, Boca recibirá a Gimnasia y Esgrima La Plata en la Bombonera, con Darío Herrera a cargo de impartir justicia. Para el equipo de Buenos Aires, el calendario suma una exigencia adicional por la proximidad de otro compromiso decisivo.

Calendario y definición El Xeneize afrontará ese cruce apenas tres días antes de disputar una nueva final, esta vez frente a Platense por la Copa Argentina. Los cuartos de final se resolverán a partido único y, si persiste la igualdad tras los 90 minutos, habrá un alargue de 30 minutos dividido en dos tiempos de 15. Si el empate continúa, la clasificación se definirá por penales, según el reglamento del certamen.

Lo que viene El calendario del torneo seguirá el fin de semana del 6 de diciembre con las semifinales, mientras que la final del Clausura está prevista para el sábado 12 de diciembre en La Plata. Además del título, el campeón obtendrá un lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027 y deberá disputar el Trofeo de Campeones ante Belgrano, ganador del Apertura. Ese partido se jugará el sábado 19 de diciembre en el estadio Mario Kempes de Córdoba.