Claudio Tapia respondió a las versiones sobre una investigación en Estados Unidos y sostuvo que no tiene inconvenientes en que se revise a la AFA. También rechazó las críticas por arbitrajes y reivindicó su gestión.

Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), salió a responder públicamente por las versiones que lo vincularon con una investigación judicial en Estados Unidos sobre las operaciones comerciales internacionales de la entidad. En una entrevista con Tomás Rebord en América TV, sostuvo que no tiene objeciones a que se revise el funcionamiento de la asociación. “Si tienen que investigar, que investiguen. ¿Cuál es el problema?”, afirmó.

Durante la conversación, Tapia recordó distintas versiones que circularon sobre su situación durante el Mundial y aseguró que hubo especulaciones sobre una posible detención, restricciones para ingresar o salir de territorio estadounidense y hasta una supuesta búsqueda del FBI en la final del certamen. “Decían que en marzo terminábamos en cana. Cuando se acercaba el Mundial, decían que no íbamos a poder entrar a Estados Unidos. Si entrábamos, nos iban a meter presos. Después, cuando ya estábamos por viajar, dijeron que iba a entrar, pero no me iban a dejar salir”, relató.

El dirigente también dijo que le consultaron dos veces si durante su estadía en Estados Unidos los agentes del FBI le habían retenido el teléfono celular, aunque evitó confirmar o desmentir ese punto. “¿A vos te parece que si el FBI te va a investigar le va a decir a un periodista? Yo no creo que te vayan a decir”, respondió. Según el relato incluido en la entrevista, la investigación tomó estado público en julio de 2026, cuando un tribunal de Florida emitió citaciones para obtener documentación y comunicaciones relacionadas con Tourprodenter LLC, firma que administra acuerdos comerciales internacionales de la AFA.

Alcance de las citaciones

Las actuaciones buscan reconstruir operaciones vinculadas con contratos de patrocinio, amistosos, derechos televisivos y otros negocios de la Selección argentina. Entre las personas mencionadas en los requerimientos aparecen Tapia, el tesorero Pablo Toviggino, el empresario Javier Faroni y Diego Lucero. Sin embargo, las citaciones no implican por sí mismas una imputación contra el presidente de la entidad, según el propio texto difundido en la entrevista.

Tapia vinculó los cuestionamientos con los conflictos comerciales que atravesó la AFA y defendió los cambios aplicados desde que asumió la conducción. Dijo que cuando llegó la entidad estaba “quebrada”, que había recibido por adelantado 5 millones de euros de Adidas, 16 millones y medio de los dueños de los derechos de televisación, que se les debía dinero a todos los clubes y que había más de 350 juicios. También aseguró que modificó el esquema de distribución de los ingresos comerciales y afirmó que actualmente el 70% queda en manos de la AFA y el 30% corresponde a quienes comercializan los derechos.

Gestión y arbitrajes

En ese marco, sostuvo que la clave de cualquier auditoría es determinar si el dinero correspondiente a la entidad ingresó efectivamente a sus cuentas. “Si denuncian a quien vende, a Tourprodenter, tienen que auditar si el 70% de lo vendido ingresó a la Asociación del Fútbol Argentino”, señaló. Y agregó: “Si no ingresó el 70%, entonces sí hay una responsabilidad de quien conduce la AFA o de su Comité Ejecutivo. Pero, si eso no pasa, no la hay”.

El presidente de la AFA también respondió a las críticas por su gestión, el formato de los torneos y las polémicas arbitrales en el fútbol argentino. “La gestión no se discute. Si se discutiera la gestión, no me votarían”, lanzó, al tiempo que recordó que lleva nueve años y medio al frente de la entidad y destacó los títulos obtenidos por la Selección argentina en ese período. Además, apuntó contra sectores empresarios y dirigentes que, según dijo, aspiraban a conducir la AFA.

En relación con el último Superclásico entre Boca y River, Tapia evitó atribuir el resultado al arbitraje y pidió que también se analicen las decisiones futbolísticas de entrenadores y jugadores. “Yo no me puedo meter a opinar sobre el planteo de un equipo, cómo saliste a jugarlo, los cambios que hiciste, si el central salió bien o mal y produjo el agujero que generó”, manifestó. Cerró con una referencia a la responsabilidad de cada actor del fútbol: “Cada uno tiene que hacerse cargo de sus cosas. Si vos dirigís 10 partidos, ganaste 7, empataste 1 y perdiste 2, no podés decir que te perjudicó la AFA”.