La travesía se hará en Iglesia por el 273° aniversario del departamento. También habrá una charla sobre natación en áreas protegidas.

El departamento Iglesia será escenario este fin de semana de una travesía a nado con alcance nacional en el Dique Cuesta del Viento. La actividad forma parte de los festejos por el 273° aniversario de la comuna y estará a cargo del nadador de aguas abiertas Marcelo Stancanelli, en el marco de un proyecto para unir a nado las 23 provincias argentinas en homenaje a los excombatientes de Malvinas.

Stancanelli llega a San Juan con antecedentes en natación extrema, entre ellos el doble cruce del Canal Beagle en aguas frías del sur. En esta etapa lo acompañarán las nadadoras Claudia Silvia Vicchio y Ana María Abbate, según la información difundida sobre la actividad.

Charla abierta La primera instancia será el viernes 20 de noviembre a las 10, con la charla “Natación de aguas abiertas en áreas protegidas”, a cargo de Stancanelli. La convocatoria será en el Salón de Usos Múltiples del Parque Nacional San Guillermo y abordará la relación entre deporte de resistencia y cuidado ambiental. La propuesta se inscribe en una agenda que combina actividad deportiva y difusión sobre áreas protegidas.

Travesía en el dique El acto central tendrá lugar el sábado 21 de noviembre a las 8, con la travesía a nado en el Dique Cuesta del Viento. Quienes deseen observar la largada podrán acercarse a la bajada náutica municipal, punto de encuentro de los nadadores. La organización vinculó la presencia de Stancanelli con un recorrido que busca mantener viva la memoria de la gesta de Malvinas.

La visita de Stancanelli incorpora a Iglesia a una ruta deportiva que se desarrolla departamento por departamento en el país. Además de la travesía, la actividad deja programada una instancia de divulgación para el día previo, con eje en la natación de aguas abiertas y el uso responsable de espacios naturales. El cronograma se completa con la largada del sábado 21 en la costa del dique.