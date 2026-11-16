San Juan cerró su participación en la 27ª edición de los Juegos Binacionales de Integración Andina, disputada en la provincia de Mendoza, con un total de 17 medallas: 5 de oro, 6 de plata y 6 de bronce. El resultado marcó una mejora respecto de la edición anterior y consolidó una actuación con presencia en distintas disciplinas. La delegación provincial compitió con el respaldo del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y la Secretaría de Deporte.

La comparación con Maule 2025 muestra el salto en el rendimiento: entonces, San Juan había obtenido 6 medallas en total, 2 de ellas de oro. En esta edición, la provincia casi triplicó esa cosecha y alcanzó 17 podios, con una distribución más amplia de resultados entre atletismo, ciclismo, natación, vóley y taekwondo. Ese dato permite medir la evolución deportiva entre una edición y la siguiente, en una competencia que reúne a delegaciones binacionales.

Atletismo y ciclismo fueron las disciplinas con mayor aporte al medallero. El atletismo consiguió 6 preseas —3 de oro, 2 de plata y 1 de bronce— y registró un antecedente relevante: por primera vez subió al podio en estos Juegos. Entre las actuaciones destacadas se mencionó a Isabella Gómez Pose, José Valentín Ramos Castro y Manuel Gerardo Zapata Guerrero. El ciclismo, por su parte, aportó 4 medallas: 2 de oro, 1 de plata y 1 de bronce.

Última jornada En el cierre de la competencia, Lautaro Cobarrubia y Yoselín Contreras ganaron las pruebas de Gran Fondo masculino y femenino, respectivamente, y sumaron dos oros para la provincia. A eso se agregó el bronce de Sofía Ovalles en los 200 metros libres de natación y la medalla de plata del seleccionado masculino de vóley, que perdió 3-1 ante Mendoza en la final. La natación, en conjunto, aportó cuatro preseas y el taekwondo sumó un bronce.

La delegación sanjuanina estuvo integrada por 180 personas. Durante el desarrollo de los Juegos, las autoridades provinciales siguieron la competencia en distintas disciplinas, entre ellas el secretario de Deporte, Pablo Tabachnik; el subsecretario de Deporte Federado, Martín Riveros; y el director de Deporte Federado, Daniel Kenan. Según la información oficial, los resultados reflejan el trabajo sostenido de deportistas, entrenadores, clubes y asociaciones, además del acompañamiento institucional al deporte federado.

Con el cierre de la edición en Mendoza, el próximo dato a seguir es el impacto de esta actuación en la planificación deportiva provincial y en la continuidad del trabajo con las disciplinas que aportaron medallas. El balance dejó a San Juan con cinco títulos y un crecimiento verificable frente a la campaña de 2025.