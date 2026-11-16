La entidad reconoció un error administrativo que impide a Nicolás Tivani usar la camiseta de campeón nacional en pruebas UCI. El caso quedó a la espera de una respuesta del organismo internacional.

El ciclista sanjuanino Nicolás Tivani quedó impedido de usar la camiseta de campeón argentino de ruta en carreras internacionales disputadas en Portugal, luego de que la Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta (FACPyR) admitiera una falla administrativa en el trámite correspondiente. El título lo obtuvo en abril pasado en Córdoba, pero la autorización para exhibir los colores de campeón en competencias de la Unión Ciclista Internacional (UCI) no fue gestionada en tiempo y forma. La situación abrió un reclamo formal ante el organismo mundial para intentar destrabar el caso.

Marcelo Lanzi, presidente de la FACPyR, confirmó la omisión y sostuvo: “Hubo una falla administrativa en no pedir la excepción de fecha de calendario”. Según explicó, el problema se originó en que el campeonato nacional se disputó fuera de la ventana que la UCI fija para este tipo de torneos. La alternativa de trasladarlo a julio, cuando correspondía por calendario, chocaba con el invierno y con la menor disponibilidad de corredores locales para competir.

El alcance del problema Lanzi aclaró que el resultado deportivo del campeonato no está en discusión y que el título de Nicolás Tivani sigue reconocido. La objeción alcanza únicamente al uso de la camiseta de campeón en pruebas del calendario UCI, donde intervienen comisarios encargados de controlar el cumplimiento reglamentario. En ese marco, el dirigente remarcó que el ciclista conserva su condición de campeón, pero no cuenta con habilitación para vestir esa indumentaria en competencia internacional.

El caso generó además una revisión interna por un antecedente distinto. Ramiro Videla, campeón nacional sub-23 en Córdoba, pudo competir durante todo el año en Bélgica con la camiseta de campeón sin objeciones, según expuso la propia dirigencia. “Nos llama mucho la atención. Estamos analizando específicamente el tema de Nicolás, a ver si es algo puntual de Portugal o algo”, señaló Lanzi. Esa diferencia quedó bajo análisis de la federación para determinar si se trata de una particularidad del control aplicado en ese país o de una interpretación más amplia del reglamento.

Trámite y sanciones La indumentaria no depende de una gestión personal del corredor, sino del equipo, que debe declararla ante las autoridades. La FACPyR informó que presentó un documento formal ante la UCI, con conocimiento de la Confederación Panamericana de Ciclismo (COPACI), en el que reconoció la omisión y pidió que los campeones argentinos puedan usar sus colores en las carreras UCI sin buscar puntos ni beneficios de clasificación adicionales. El incumplimiento puede implicar una multa de 2.000 francos suizos por carrera si no se usa la camiseta cuando corresponde, y también sanciones o exclusión si se viste una prenda no autorizada.

La definición quedó ahora en manos del organismo internacional. Lanzi indicó que la dirigencia busca una respuesta rápida porque a Tivani le restan las últimas carreras de la temporada en Portugal antes del receso de invierno. Mientras tanto, el caso permanece abierto a la espera de la contestación de la UCI sobre el pedido de excepción presentado por la federación argentina.