El club retomó este viernes la reunión, pero no hubo lista confirmada ni candidatos firmes para la presidencia. Se pidió una nueva prórroga y la definición quedó postergada.

La incertidumbre institucional continúa en San Martín de San Juan. Luego del cuarto intermedio solicitado en la última asamblea, este viernes se retomó el encuentro, aunque sin definiciones concretas sobre el futuro de la conducción del club.

Hasta el momento no hay una lista confirmada ni candidatos firmes para ocupar la presidencia de la institución, en un escenario que mantiene abierta la incógnita sobre quién tomará las riendas del Verdinegro. La falta de definiciones prolonga una transición que sigue pendiente dentro de la vida institucional del club.

Durante la reunión se solicitó una nueva prórroga y la continuidad de la asamblea quedó establecida para el próximo 14 de diciembre. Ese nuevo cuarto intermedio extiende el plazo para resolver la conducción dirigencial y deja abierta la definición sobre la futura presidencia.

De esta manera, San Martín deberá esperar nuevamente para conocer cómo se resolverá su situación dirigencial, en medio de un momento deportivo e institucional que exige certezas. La fecha fijada para el 14 de diciembre aparece ahora como el próximo hito del proceso asambleario.