El encuentro de reserva entre San Ricardo y Trinidad terminó antes de tiempo en la Divisional B femenina. Los incidentes quedaron registrados en videos difundidos en redes sociales.

Un partido de futsal femenino en San Juan terminó suspendido después de una pelea entre jugadoras de San Ricardo y Trinidad, en el marco de la Divisional B femenina. El encuentro de reserva se interrumpió cuando una discusión derivó en agresiones físicas dentro del campo de juego. La situación obligó a la terna arbitral a dar por finalizado el partido antes de tiempo.





Los incidentes quedaron registrados en videos e imágenes que comenzaron a circular en las redes sociales. En esas grabaciones se observa cómo el cruce verbal entre las protagonistas escaló hasta convertirse en un enfrentamiento a los golpes. El registro audiovisual permitió reconstruir el desarrollo del episodio y difundió rápidamente lo ocurrido en la cancha.

La suspensión del partido expuso un problema recurrente en la actividad deportiva local: la violencia en el ámbito de competencia. El hecho generó preocupación entre quienes integran el futsal, tanto por el impacto inmediato sobre el encuentro como por las consecuencias institucionales que pueden derivarse de una situación de este tipo. En este caso, el partido no pudo continuar con normalidad y quedó abruptamente cerrado.

Repercusiones Distintos sectores vinculados al futsal remarcaron la necesidad de promover la concientización y el respeto dentro y fuera de la cancha. El planteo apuntó a prevenir nuevos episodios y a sostener el juego limpio como criterio básico de convivencia deportiva. También se señaló que el deporte debe funcionar como un espacio de formación, recreación y respeto entre las participantes.

Por el momento, el dato confirmado es la suspensión del encuentro y la existencia de registros audiovisuales del incidente. No se informaron otras medidas disciplinarias en el material disponible. El episodio dejó abierta la atención sobre cómo se procesarán las consecuencias reglamentarias del hecho en la competencia femenina de futsal.