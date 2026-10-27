El 13 de noviembre, el Club Julio Mocoroa recibirá una cartelera con Agustín Aubone y Ángeles Salinas en defensa de sus títulos. Ezequiel Fernández hará una exhibición antes de su despedida.

El 13 de noviembre, el Club Julio Mocoroa será sede de una velada de boxeo con títulos en juego y una despedida del amateurismo. La cartelera tendrá como protagonistas a Agustín Aubone y Ángeles “Pantera” Salinas, que defenderán sus coronas cuyanas, y a Ezequiel “Pacman” Fernández, campeón mundial de la categoría wélter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), en una exhibición con su hermano. El evento concentra interés deportivo por la presencia de campeones y por el tránsito de Aubone hacia el profesionalismo.

Preparación y salto de categoría En diálogo con TELESOL DIARIO, Aubone explicó que está bajando de peso para competir en una división menor a la de semi pesado. “Estoy bajando de peso para competir en una categoría menor a la que estaba que es de semi pesado. Me estoy preparando para profesional y ya tengo fecha de debut programada”, señaló. Antes de ese paso, el boxeador sanjuanino se despedirá del amateurismo y expondrá el título cuyano que conquistó este año. También remarcó la relevancia de esa presentación al sostener: “Es una pelea importante para defender el Cinto”.

Defensas en juego La otra defensa confirmada será la de Ángeles “Pantera” Salinas, quien en agosto se quedó con el AMBAPA Cuyano Femenino. Según lo informado, la boxeadora deberá retener ese cinturón en esta nueva presentación. Aubone también vinculó la preparación del grupo con la expectativa de sostener los títulos en San Juan al afirmar: “El cinto se va a quedar porque nos hemos preparado al 100%, en todos los aspectos de la vida”.

Exhibición y cierre de ciclo La jornada incluirá además la despedida de Ezequiel “Pacman” Fernández, campeón mundial wélter de la AMB, con una pelea de exhibición junto a su hermano. Si bien el cruce será amistoso, la propia organización anticipó que habrá intensidad en el ring. El dato deportivo relevante es que Fernández se presentará en un formato no competitivo, mientras que Aubone y Salinas pondrán en juego títulos obtenidos este año.

En ese recorrido, Aubone conquistó en 2024 el título AMBAPA Cuyano y logró defenderlo en su última presentación. En el caso de Salinas, el cinturón fue obtenido en agosto y ahora deberá sostenerlo en una nueva defensa. La velada del 13 de noviembre reunirá así una transición al profesionalismo, una defensa femenina y una exhibición de alcance internacional en un mismo escenario sanjuanino.