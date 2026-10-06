Jannik Sinner informó que tratará una lesión de rodilla y no volverá en 2026. Alexander Zverev aparece como principal candidato a ocupar el número 1.

El tenista italiano Jannik Sinner, número 1 del mundo, anunció que estará de baja por una lesión de rodilla hasta 2027, lo que abre el camino para que el alemán Alexander Zverev asuma la cima del ranking. La decisión fue comunicada por el propio jugador y supone un cambio relevante en la parte alta del circuito profesional.

Tratamiento y calendario En su comunicado, Sinner explicó: “Junto a los doctores hemos decidido que necesito un tratamiento para mi rodilla, lo que significa que la temporada 2026 ha terminado oficialmente para mí”. El italiano agregó que su prioridad es preservar su carrera a largo plazo y que trabajará para volver “al 100%”. Según indicó, su último partido fue a mediados de julio, cuando conquistó el título en Wimbledon.

Impacto en el ranking La ausencia del líder del escalafón durante la temporada completa de 2026 modifica la disputa por el primer puesto del circuito. En ese escenario, Zverev aparece como el principal candidato a reemplazarlo en la cima. El alemán viene de sumar sus primeros dos títulos de Grand Slam, en Roland Garros y el US Open, de acuerdo con el material difundido.

Antecedente inmediato El comunicado de Sinner también dejó una referencia a su recorrido reciente, al señalar que “los últimos años, especialmente el final en Turín, me dieron muchos momentos hermosos y emociones”. Esa mención confirma que la decisión se tomó en un momento de rendimiento alto, pero condicionada por una lesión que obliga a interrumpir la actividad competitiva.

Próximo paso Si el proceso de recuperación se extiende como prevé el jugador, el regreso recién podría darse al inicio de la temporada 2027. Hasta entonces, el circuito quedará a la espera de la evolución médica del italiano y de la confirmación del nuevo número 1, que en el escenario descripto por el anuncio sería Zverev.