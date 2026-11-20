La Conmebol confirmó que Boca saldrá a la final de la Copa Sudamericana en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia, con camiseta azul y oro, pantalón amarillo y medias amarillas este sábado, frente a Atlético Mineiro de Brasil. La disposición no responde a una cábala, sino a una regla de contraste de indumentaria aplicada por el organismo sudamericano. En el plano deportivo, la definición concentra además la expectativa por el intento del club argentino de cortar una sequía de 18 años sin títulos internacionales.

La confirmación quedó asociada a las producciones fotográficas oficiales difundidas por la Conmebol, en las que participaron referentes del plantel como Leandro Paredes y Santiago Ascacíbar. Esa presentación activó entre los simpatizantes xeneizes la referencia inmediata a la final de la Copa Libertadores 2007, cuando el equipo también utilizó una combinación similar. Sin embargo, la elección actual surge de un criterio reglamentario y no de una decisión simbólica del club.

Regla de contraste

Según el reglamento de la final única, el equipo considerado “local” a efectos administrativos es el que obtuvo la mejor ubicación en la tabla de performance hasta las semifinales inclusive, o el mejor rendimiento en la fase de grupos según la instancia de clasificación. En este caso, Atlético Mineiro figura como equipo local y conserva su indumentaria tradicional, con camiseta a rayas blancas y negras, short negro y medias negras. Por ese motivo, Boca Juniors debió modificar las prendas inferiores para evitar superposiciones cromáticas durante el partido.

El artículo aplicable establece que el conjunto designado como local tiene prioridad para usar su uniforme oficial principal completo. El visitante, en este caso Boca, debe adaptar las piezas que puedan generar confusión visual o falta de contraste con las del rival. Así, la Conmebol asignó short y medias amarillas al equipo argentino, mientras el club brasileño mantendrá sus pantalones y medias negras. La variante deja a Boca con un uniforme inédito en la presente temporada, aunque con una referencia directa a la final de 2007.

El antecedente de 2007

La última vez que Boca disputó una final internacional con camiseta azul y pantalón amarillo fue el 20 de junio de 2007, en la revancha de la Copa Libertadores frente a Gremio, en Porto Alegre. Esa noche, con dos goles de Juan Román Riquelme, el equipo ganó 2 a 0 y cerró un global de 5 a 0, tras el 3 a 0 logrado en La Bombonera. Aquella consagración quedó como la última copa internacional del club, un dato que explica la carga simbólica que volvió a instalarse con la confirmación de la indumentaria.

El antecedente también dejó una anécdota logística. Según recordó el histórico utilero Roberto Prado, la delegación había viajado a Brasil con pantalones blancos y, el día previo al partido, el directivo Juan Carlos Crespi informó que la Conmebol había aprobado el uso del short amarillo. Ante la falta de stock en el país vecino, el club gestionó con urgencia el envío de un juego completo desde Buenos Aires, que llegó al vestuario visitante apenas una hora antes del inicio. Casi dos décadas después, el color amarillo vuelve a quedar ligado a una final continental con un objetivo concreto: intentar recuperar un título internacional que el club no consigue desde 2007.