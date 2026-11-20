El seleccionado argentino juega este sábado en el Stade de France. Un triunfo lo dejará tercero en el Hemisferio Sur y lo acercará al quinto puesto.

Los Pumas enfrentarán este sábado a la selección de Francia, en un partido correspondiente a la sexta fecha del Nations Championship, el nuevo torneo que cruza a las potencias del Hemisferio Norte y Sur.

El encuentro está programado para las 17:10 y se disputará en el Stade de France, con capacidad para 80 mil espectadores. La transmisión estará a cargo de ESPN 2 y Disney+ Premium.

El equipo argentino, dirigido por Felipe Contepomi, llega tras vencer ajustadamente a Italia por 19-14, en su segundo triunfo en la competencia. Antes había superado a Gales y había perdido frente a Inglaterra, Escocia e Irlanda.

Posición y escenario Con una victoria, el seleccionado argentino asegurará el tercer lugar en el Hemisferio Sur y disputará el partido por el quinto puesto contra el tercero del Hemisferio Norte. En el otro frente, Francia lidera esa zona con 21 puntos, uno más que Inglaterra, con cuatro triunfos y una derrota.

Ese resultado dejaría a los franceses cerca de la clasificación a la final, prevista para el 29 de noviembre en el Estadio de Twickenham. La formación argentina para este compromiso será: Boris Wenger, Julián Montoya, Francisco Moreno, Guido Petti, Tomás Lavanini, Juan Martín González, Juan Martín Scelzo, Facundo Isa, Simón Benítez Cruz, Tomás Albornoz, Ignacio Mendy, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Bautista Delguy y Gerómino Prisciantelli.