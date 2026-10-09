El MVP de la NBA se sumó como accionista del club español. No se informaron montos ni porcentaje de participación.

El Atlético de Madrid anunció que Shai Gilgeous-Alexander, figura de los Oklahoma City Thunder y bicampeón del MVP de la NBA, se convirtió en nuevo accionista de la institución. El club no informó el monto de la inversión ni el porcentaje de acciones adquirido, por lo que el alcance económico de la operación quedó sin precisiones públicas.

La incorporación se inscribe en una tendencia de vínculos entre figuras de la NBA y activos deportivos europeos, aunque en este caso no se difundieron detalles contractuales. Para el Atlético, la novedad suma un nombre de alto perfil a su estructura societaria; para el jugador, implica ingresar en la gestión patrimonial de un club de primer nivel del fútbol español.

Hermetismo sobre la operación

Desde la entidad rojiblanca mantuvieron bajo reserva los términos de la transacción. Tampoco se comunicó si la participación de Gilgeous-Alexander fue directa o a través de un vehículo societario, ni si el ingreso contempla algún rol institucional adicional. Esa falta de datos impide por ahora dimensionar el impacto financiero o de gobierno corporativo que podría tener su desembarco.

El interés por la movida creció después de que, meses antes, las redes sociales de los Thunder mostraran al escolta bajando en Los Ángeles con indumentaria oficial del club madrileño. Ese antecedente alimentó la lectura de que el vínculo venía gestándose con anticipación, aunque no permite establecer por sí mismo el momento exacto de la negociación ni sus condiciones.

Una frase del jugador

En una declaración difundida por el propio entorno del futbolista, Gilgeous-Alexander expresó: “Estoy emocionado de unirme oficialmente al grupo de accionistas del Atlético de Madrid. Este es un club con una larga trayectoria en lo más alto del fútbol europeo, y agradezco la oportunidad de formar parte de su futuro”. La frase confirma su incorporación societaria, pero no aporta datos sobre la dimensión económica del acuerdo.

La operación llega en una temporada en la que el canadiense registró una media de 31,1 puntos por partido y una racha de 140 encuentros seguidos anotando al menos 20 puntos, según los datos incluidos en la comunicación. Con esos antecedentes deportivos como respaldo de marca, el próximo dato a seguir será si el Atlético de Madrid o el entorno del jugador ofrecen más precisiones sobre la participación adquirida y sus eventuales implicancias comerciales.