Alan Sebastian Gil es el joven asesinado en la madrugada del domingo en la zona de La Bebida.

La investigación por el homicidio de Alan Sebastián Gil Carrizo, de 22 años, sumó una novedad central este lunes: los tres hombres que eran buscados se presentaron ante la Justicia junto a su abogado defensor y quedaron detenidos a disposición del Ministerio Público Fiscal. El joven murió tras recibir un disparo en el cuello en La Bebida, Rivadavia, durante la madrugada del domingo.

Los identificados son Isaías Jorge Díaz, de 21 años, señalado como presunto autor material del disparo; su padre, Jorge Antonio Díaz, de 45; y su tío, Emanuel Sebastián Díaz, de 37. La presentación puso fin a la búsqueda de los tres sospechosos, que habían escapado después del ataque. Además, la investigación precisó que el tercer involucrado es tío del principal sospechoso y no su hermano, como se había informado en un primer momento.

La secuencia del hecho Según la reconstrucción de los investigadores, el conflicto habría comenzado horas antes durante los festejos por el campeonato de Boca en la Plaza 25 de Mayo, donde ambos grupos protagonizaron un primer enfrentamiento. Más tarde, los tres hombres habrían llegado hasta una vivienda del barrio Bernardino Rivadavia, en La Bebida, donde estaba Gil Carrizo junto a un amigo y otros jóvenes. Allí se produjo una pelea que se extendió desde el ingreso de la casa hasta el patio.

En medio de esa gresca, Isaías Díaz habría sacado un arma de fuego y efectuado el disparo que impactó en el cuello de la víctima. Después del ataque, los tres escaparon en un Fiat Palio bordó con manchas blancas. Gil Carrizo fue trasladado al Hospital Marcial Quiroga, donde ingresó cerca de las 2 de la madrugada sin signos vitales.

La causa judicial La investigación está a cargo de la UFI Delitos Especiales, con intervención del fiscal Nicolás Schiattino y del ayudante fiscal Rodrigo Cabral. Con los tres sospechosos detenidos, la Fiscalía avanzará con las medidas de prueba y las diligencias necesarias para determinar la responsabilidad de cada uno. El próximo paso será la audiencia de formalización de la investigación penal.